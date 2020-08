Nieuwe trouwboekjes hebben kleur van de liefde én een foto van het paar CDR

24 augustus 2020

13u22 0 Roeselare Stad Roeselare heeft afgelopen weekend nieuwe trouwboekjes in gebruik genomen. De primeur was weggelegd voor de koppeltjes die zaterdag in het huwelijksbootje stapten.

Voortaan krijgen huwelijkskoppels in het Roeselaarse stadhuis een modern trouwboekje in de kleur van de liefde mee naar huis. De binnenkant van het trouwboekje is identiek aan de vroegere exemplaren, maar nieuw is wel dat er voortaan een foto van het paar aan toegevoegd wordt. Die wordt tijdens de huwelijksplechtigheid gemaakt en onmiddellijk in het trouwboekje gekleefd. De oude trouwboekjes zijn al decennia onveranderd: met groene kaft en wapenschild van de stad.