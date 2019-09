Nieuwe toekomst voor uitgewoonde Residentie De Zilverberg Charlotte Degezelle

24 september 2019

16u54 0 Roeselare Het uitgewoonde gedeelte van Residentie De Zilverberg krijgt een tweede leven. Het derde paviljoen van het beruchte appartementsgebouw aan de Heilig Hartstraat wordt volgend jaar door GM-Building volledig gestript en omgeturnd tot moderne appartementen met alle comfort. Op termijn willen zij naast het bestaande gebouw ook nog luxeappartementen realiseren. “Met deze ingrijpende werken willen we zowel de woonkwaliteit van de bewoners verhogen als de buurt opwaarderen”, aldus Frederik Brouckaert, zaakvoerder van GM-Buildings.

“Op vandaag lijkt het hier wel de far west”, gaat Frederik verder. “De Zilverberg werd in 1980 gerealiseerd door Robrecht Maenhout. De residentie bestaat uit drie paviljoenen en een bouwput voor een vierde paviljoen dat nooit gerealiseerd werd. Bij de voltooiing van het derde paviljoen liep het fout. De eigenaar begon in 1996 te dementeren en het project werd in handen gegeven van zijn bewindvoerders en advocaten. Al 30 jaar wordt hier geen degelijk beleid meer gevoerd, niet meer geïnvesteerd in het gebouw. Er wonen hier mensen in appartementen waar het water uit de bovengelegen flats binnen sijpelt, andere hebben geen huurcontract of betaalden nog nooit een euro aan huur of vaste kosten. Het is dan ook niet raar dat De Zilverberg geen goeie naam heeft in Roeselare.”

Maar daar wil Frederik met zijn bedrijf GM-Buildings verandering in brengen. Na het overlijden van Maenhout kon hij 23 van de in totaal 35 appartementen in het derde paviljoen kopen. Begin volgend jaar wil hij starten met een grondige make-over van De Zilverberg. “De syndicus van paviljoen één en twee wacht al jaren om te renoveren maar liep continu met z’n neus tegen de deur. Nu werken we samen. Gelijktijdig waren er ook enkele mensen met een eigendom in paviljoen drie die al meermaals aan de alarmbel trokken maar nooit gehoord werden. Doordat ik nu zo’n groot aandeel van de residentie in eigendom heb, komt alles in een stroomversnelling en kunnen we eindelijk werk maken van een heropwaardering van De Zilverberg. We zaten hierover ook samen met Stad Roeselare die de residentie al jaren als een doorn in het oog beschouwt.”

Frederik wil begin 2020 met de werken starten. “Het is de bedoeling dat onze appartementen tegen eind dit jaar leeg staan”, zegt hij. “We gaan de huidige bewoners natuurlijk niet zomaar op straat zetten, maar bekijken hoe ze geherhuisvest kunnen worden. Al onze appartementen, allen met een oppervlakte van zo’n 90 vierkante meter, worden vervolgens volledig gestript en omgeturnd tot moderne appartementen met alle comfort. We gaan ook voor nieuwe ramen, een nieuwe inkom en een nieuwe lift. Het paviljoen, dat op vandaag nog verwarmd wordt met stookolie, wordt ook aangesloten op het warmtenet van afvalintercommunale Mirom en er komt na al die jaren eindelijk een eigen aansluiting op de waterleiding. We bekijken momenteel met de verschillende betrokken partijen ook of we de gevels van het appartementsgebouw een volledige facelift kunnen geven. Toegegeven, dit is geen makkelijk project. Maar het totaalplaatje sprak me aan. Ik was direct overtuigd van de ligging, op een steenworp van het centrum en vlakbij alle invalswegen, en door het fantastische zicht die je hier van op de verdiepingen over de stad hebt. Waar vind je bovendien nog terrassen van 12 meter lang? We krijgen hier de kans om een appartementsblok, dat volgens velen maar het slopen meer waard is, volledig her op te waarderen. Bovendien is het ook de bedoeling om op langere termijn 20 tot 30 luxeappartementen te realiseren op de plek van de huidige verloederde bouwput. Ook de omgevingsaanleg wordt nog aangepakt maar hiervoor wachten we nog even op de plannen van de Stad die zelf plannen aan het maken is voor deze omgeving. Wel is al zeker dat er een fiets- en wandeldoorsteek komt richting Kerkstraat. Maar eerst focussen we nu op de renovatie. Tegen halfweg volgend jaar moeten de eerste bewoners hun nieuwe thuis kunnen betrekken. De vernieuwde appartementen zullen we verhuren en/of verkopen en natuurlijk zal er hier voortaan wel een degelijk beleid gevoerd worden zodat men voortaan in een gezonde en aangename omgeving kan wonen.”