Nieuwe stek voor internationaal gerenommeerde tattooshop Arthouse The Liner: “Klanten komen zelfs vanuit de VS voor Dagmars ornamentale tattoostijl” Charlotte Degezelle

10 augustus 2020

13u01 0 Roeselare Uit Nederland, Duitsland, Zweden en zelfs Amerika zakken liefhebbers van tatoeages af naar Roeselare om hun lichaam te laten versieren door het team van Arthouse The Liner. Voortaan moeten zij niet meer in het winkelhuis uit het interbellum op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Jules Lagaelaan zijn, maar in de Handelsstraat 76 waar eigenaars Ines Gevaert en Dagmar Verfaille een herenwoning hebben verbouwd tot tattoostudio.

Na negen jaar aan het station vonden Ines en Dagmar het tijd voor een eigen pand voor Arthouse The Liner. Dat vonden ze in de Handelsstraat. “Begin maart kregen we de sleutels en de dag nadien zijn we meteen met de verbouwingen gestart”, glunderen ze. “Zelfs tijdens de lockdown bleven we er zeven op zeven werken. Het eindresultaat is een gezellige werk- en woonplaats, waar we allebei trots op zijn. Het was voor ons een logische keuze om in het centrum te blijven. Het station is nog altijd niet veraf, maar voortaan hebben we ook onze eigen privéparking. Onze klanten zullen dezelfde persoonlijke sfeer terugvinden zoals ze van ons gewoon zijn.”

Internationaal geroemd

The Liner is een tattooshop met naam. Niet alleen in eigen land, maar tot ver daar buiten. Vooral dankzij Dagmar, van opleiding master in de beeldhouwkunst, die zich een van de grondleggers van de ornamentale tattoostijl mag noemen. “Ik ben gestart met het ontwikkelen van Keltisch geïnspireerde tattoos en van daaruit is mijn interesse naar een andere stijl gegroeid”, vertelt Dagmar. “Ik bestudeerde elementen uit gotische kathedralen tot art nouveau architectuur, wat me uiteindelijk bracht bij art deco en jugendstil. Door het samenbrengen van al deze elementen creëerde ik een westerse ornamentiek, wat ik begin jaren 2000 als ‘ornamental’ omschreef. Ik was me er toen niet van bewust dat dit een vaste tattoostijl zou worden.”

Team van gelijkgestemden

Meer zelfs, het is een stijl die enorm in de smaak valt, want regelmatig krijgt The Liner klanten uit het buitenland over de vloer. “Ze komen uit Nederland, Zweden, Duitsland en zelfs de VS. Dat klanten zo’n reis maken voor ons, dat word je nooit gewoon. We zijn dankbaar voor elke persoon die ons artwork wil vereeuwigen op hun lichaam.”

Het werk van Dagmar was zo populair dat de wachttijden enkele jaren geleden opliepen tot drie jaar. Voor hem was dat het sein om enkele gelijkgestemde artiesten rond zich te verzamelen in Arthouse The Liner. Een van hen is Ines. Zij startte vijf jaar geleden haar opleiding bij Dagmar en is ondertussen ook gekend voor haar ornamental tattoos en verfijnde werken. “De wachttijd bedraagt nu een halfjaar en dat bewaken we. Zo is er meer ademruimte en is het voor de klanten aangenamer om te boeken.” Het team van The Liner bestaat verder uit Thomas Popelier en Ienjas Godderis, die beiden ook nog in een andere shop aan de slag zijn. “Het is fijn dat we een vast team gevonden hebben. We zijn niet alleen artiesten met een unieke stijl, we zijn ook goeie maten.”

De nieuwe locatie betekent niet dat de werking van The Liner plots anders wordt. “We werken op een persoonlijke, hygiënische en harmonische wijze met onze klanten. We creëerden een gezellige en sfeervolle plek, waar je als klant tot rust kunt komen en werken er ook achter gesloten deuren en op afspraak, zodat we de tijd kunnen nemen voor elke klant. Voor elk van hen tekenen we nog altijd een uniek design uit. Vaak gaan we freehand te werk, waarbij het design met de stift wordt uitgewerkt en verfijnd op het lichaam. Helaas zien we vaak dat andere artiesten klakkeloos ontwerpen van anderen overnemen.”

Meer op www.theliner.be.