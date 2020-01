Nieuwe stap in vergroening van de stad: Veldstraat wordt eetbaar, Zilverberg krijgt landschapspark CDR

21 januari 2020

14u28 1 Roeselare Roeselare maakt werkt van twee nieuwe groene plekjes in de stad en wordt hiervoor beloond door het Agentschap voor Natuur en Bos. Binnen de projectoproep ‘lokale vergroeningsprojecten’ krijgt het buurtproject ‘Veldstraat, eetbare straat’ een subsidie van 49.024,12 euro. Het landschapspark Zilverberg krijgt een subsidie van 60.000 euro.

Het project in de Veldstraat is een samenwerking tussen de stad en het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut en biedt een antwoord op de vraag van enkele bewoners om de 200 meter lange bakstenen muur in hun buurt te vergroenen. “Het voetpad langs de muur wordt over 160 meter uitgebroken om er grote plantvakken te plaatsen”, zegt schepen van Natuur en Bos Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers). “Deze zullen beplant worden met bessenstruiken, klimplanten, kruiden en enkele hoogstammen. Verder gaan we er ook nestkastjes, een insectenhotel, steenhoopjes en houtwalletjes plaatsen voor bijen, vlinders en vogels. Het project zorgt zo niet alleen voor een visuele opwaardering van de buurt, maar het komt ook de biodiversiteit en waterbeheersing ten goede.” Het VABI werkte het ontwerp uit en zal ook alles aanleggen. De werken starten in het voorjaar.

Landschapspark

Op De Zilverberg wordt werk gemaakt van een nieuwe landschapspark van 0,45 hectare. Dat moet de groene verbinding worden tussen de speelzone achter de chiro en de openbare tuinzones van rusthuis Zilverberg. “Zo creëren we een groenzone van 1,75 hectare met toegangen via de Knokuilstraat en de M. Demeulenaerestraat”, legt de schepen uit. “Ten zuiden van het park ligt een agrarisch gebied met een bijzondere natuur- en ecologische waarde. Het park versterkt de band met het omliggende landschap en vormt een geleidelijke overgang naar het woongebied. Verschillende planten- en diersoorten krijgen er alle kansen om te groeien. Ook de poel wordt vergroot en uitgediept. Door het groen en het water als een geheel te beschouwen, wordt het natuurlijk systeem veel sterker. Het nieuwe landschapspark moet ook een centraal groen ontmoetingspunt voor buurtbewoners, chiroleden en bewoners van het rusthuis worden. Het biedt ook ruimte voor allerlei educatieve en recreatieve activiteiten.”