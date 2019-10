Nieuwe recreatiezone klaar tegen najaar 2020, werken starten in voorjaar Charlotte Degezelle

15 oktober 2019

11u24 2 Roeselare Tegen het najaar van 2020 krijgt Oekene zijn eigen outdoor sport-, spel- en recreatiezone. In het voorjaar starten op het terrein achter vrije basisschool De Ark werken om de huidige akkers te transformeren tot een voetbalveld, een Finse Looppiste, een speelzone voor kinderen tot 12 jaar en een parking voor auto’s en fietsen. Om de privacy van de buren te garanderen komt er rond de zone een groene gordel.

Goed nieuws voor de Oekense sportievelingen. De kleinste deelgemeente van Roeselare krijgt eindelijk een eigen outdoor sport- en recreatiezone. De gemeenteraad moet de plannen volgende week nog goedkeuren, maar het is de bedoeling om de werken in het voorjaar op te starten zodat de nieuwe sport-, spel- en recreatiezone al tegen het najaar van 2020 gebruikt kan worden. “De zone komt achter vrije basisschool De Ark langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat en achter de sporthal in de Plaatsmolenstraat. Verder grenst ze ook aan het bedrijf Maeyaert en een boerderij”, situeert Giovanni Vandewaetere, deskundige Projecten Groen bij de stad, de projectzone. “Het is de bedoeling om hier een sport-, spel- en recreatiezone te creëren die ten goede komt aan de (sport)verenigingen, de jeugdbewegingen, de kinderen, de school, de individuele sporters en de bewoners.”

Fietsers welkom

De plannen werden opgemaakt op basis van een participatietraject, waarbij inwoners hun mening konden geven. Het ontwerp toont vier grote zones: de toegangsweg en parking, een speelstrip, een sportzone en een groenbuffer. “We voorzien een gescheiden ontsluiting met een aparte weg voor fietsers en voetgangers en een weg voor het gemotoriseerd verkeer”, weet Giovanni. “We moedigen aan om de site per fiets te bezoeken en voorzien dan ook een ruime fietsenstalling met plaats voor 144 fietsen, vier laadpunten, 18 plaatsen voor bakfietsen en bromfietsen en ook een kleine berging. Daarnaast komen 32 gewone parkeerplaatsen en drie parkeerplekjes voor mindervaliden.”

Kabelbaan

De speelstrip wordt ingericht voor kinderen van 0 tot 12 jaar. “Het wordt één zone maar die wordt van noord naar zuid volgens leeftijd ingericht. We voorzien verschillende speeltoestellen, onder meer een kabelbaan, speelheuvels maar ook zit- en picknickbanken.” De sportzone zal daarentegen bestaan uit een voetbalveld en een Finse looppiste. “Het sportveld zal een formaat van 45 op 90 meter hebben en wordt uitgerust met veldverlichting. Het veld zal verhuurd worden, maar zal ook recreatief vrij gebruikt kunnen worden. Rond het veld komt een Finse piste van 400 meter en met wat bochtenwerk. Dit wordt de tweede Finse piste in Roeselare naast die in Rumbeke. We bekijken om deze piste uit te rusten met verlichting met sensoren en een timer. Tot slot voorzien we rond de volledige zone een groenbuffer, een groene gordel van inheems plantgoed die de privacy van de buren moet garanderen.”

De sport-, spel- en recreatiezone zal 24 op 24 bereikbaar zijn. “Maar we voorzien in samenspraak met de politie de nodige wachtleidingen voor camera’s. Die worden geïnstalleerd indien nodig”, besluit Vandewaetere.