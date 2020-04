Nieuwe postgraduaat Tree manager aan Hogeschool Vives campus Roeselare Charlotte Degezelle

09 april 2020

14u22 1 Roeselare Aan Hogeschool Vives campus Roeselare kun je vanaf september een nieuw postgraduaat Tree manager volgen. Bomen worden steeds relevanter als groenelement in steden en gemeenten. Er is dan ook een sterk toenemende vraag naar kennis van bomen bij steden en gemeenten.

Het expertisecentrum agro- en biotechnologie van Vives campus Roeselare is al langer actief op het gebied van drones en boombeheer, bodemfysische analyses en de inrichting en het beheer van groen. Hier verder op bouwend start de hogeschool vanaf september met een postgraduaat Tree manager, een opleiding in gespecialiseerd beheer, aanleg en ontwerp van bomen. “Als de beheer-, aanleg- en ontwerptechnieken niet goed zijn, worden de bomen nooit voldoende oud en groot om te overleven. En gebeuren er eigenlijk dure investeringen die verloren gaan”, duidt Bregt Roobroeck, onderzoeksexpert groen bij Hogeschool Vives.

De nieuwe opleiding is een samenwerking met InVerde, marktleider in Vlaanderen op het gebied van opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer. “ We combineren de sterktes van InVerde en Vives. Zo staan we dicht bij de praktijk, kunnen we beschikken over een sterk netwerk van sprekers en hebben we alle ruimte om dit kwalitatief uit te voeren”, Roobroeck. Het postgraduaat is bestemd voor boomverzorgers, groenbeheerders, groenambtenaren en diensthoofden, studiebureaus,... en is de ideale voorbereiding om het certificaat van European Tree Technician te behalen. De thema’s die aan bod komen in de opleiding zijn bomen binnen ecosysteemdiensten, opmaak van een bomenplan, inventarisatietechnieken en -verwerking, bomen en werven, werforganisatie, expertiseopdrachten en boomverzorgingstechnieken. De opleiding gaat van start in september en behelst veertig contactdagen, telkens op donderdag.