Nieuwe ontsluiting van Campus Zuid via Veldstraat moet verkeersknoop in Zuidstraat ontwarren Charlotte Degezelle

26 februari 2020

08u48 0 Roeselare De scholen gevestigd op Campus Zuid nemen zelf initiatief om de verkeersdruk in de Zuidstraat, waar het voor en na schooltijd traditioneel rijtje schuiven is, drastisch naar beneden te halen. Dit door het parkeergebeuren op de campus te concentreren op één afgesloten personeelsparking gekoppeld aan een nieuwe ontsluiting van de site voor gemotoriseerd verkeer via de Veldstraat.

Het directieteam van de Vrije Centrumschool Roeselare (VCSR) trok begin dit schooljaar aan de alarmbel. Volgens hen raken hun leerlingen niet langer op een veilige manier op school. Voorbeeld die ze hierbij aanhaalden was de Zuidstraat waar het zeker net voor voor en na schooltijd razend druk kan zijn. Auto’s staan er stil en fietsers hebben amper ruimte op de rijweg. Om die mobiliteitsknoop te ontwarren lijkt nu een oplossing in de maak. Dit dankzij de verschillende scholen en verenigingen op Campus Zuid: het Klein Seminarie, Internaat Zuid, de Vrije Centrumschool, het VABI, het Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw (PCLT), Vives en KSA Wytewa. Zij namen samen de interne circulatie en de ontsluiting van de ruim acht hectare grote campus onder de loep. “Op vandaag zien we op de campus een wirwar van verharding en parkeergelegenheden. Alle gemotoriseerde verkeer, maar bijvoorbeeld ook grote vrachtwagens geladen met een zware tractor voor het PCLT, rijden allemaal de campus binnen via de Zuidstraat en onze dreef”, vertelt Kris Pouseele, directeur van het Klein Seminarie. “Dit willen we niet meer. Het is de bedoeling om alle functionele gemotoriseerde verkeer binnen en buiten te laten op de rand van ons perceel in de Veldstraat. Op die manier wordt onze scholensite, waar 1.500 leerlingen school lopen, een pak veiliger en bovendien zal de trafiek in de Zuidstraat, waar er op piekmomenten veel stilstaand verkeer en een zeer hoge CO2-concentratie is, sterk dalen. Daarentegen zal het verkeer in de Veldstraat wel wat toenemen, maar de straat blijft éénrichtingsverkeer.”

Om dit te realiseren zullen de parkeerplaatsen op Campus Zuid geconcentreerd worden in de buurt van de gebouwen van het PCLT. “De oude stal en de bijenhal worden hiervoor gesloopt en ter vervanging komt er een nieuwbouw, zijnde een atelier met leslokalen voor praktijklessen van het PCLT en Vivès, in de oksel van de bestaande gebouwen van het PCLT die nu als stapelplaats wordt gebruikt”, aldus Pouseele. Door deze infrastructurele ingreep kan er niet alleen een groene dreef, met parkeerplaatsen aan beide kanten, richting Veldstraat gecreëerd worden maar kunnen er in totaal een kleine 200 parkeerplaatsen voorzien worden. “Het gaat om een personeelsparking die zeker niet openbaar opengesteld zal worden. De parking zal daarentegen afgesloten worden en enkel bereikbaar zijn voor badgehouders. Ook leerlingen zullen nooit of te nimmer de campus betreden of verlaten via deze weg. Om deze ontsluiting te realiseren zullen er drie parkeerplaatsen verdwijnen langs de Veldstraat. Het stadsbestuur is mee met het verhaal en weet dat de instelling van de verkeerslichten op het kruispunt van de Veldstraat en de Koning Albert I-laan aangepast zal moeten worden voor een vlotte doorstroming.”Door deze realisatie zal de dreef langs de Zuidstraat enkel nog gebruikt worden door fietsers en voetgangers. “We willen die groene dreef trouwens verder doortrekken door extra aanplantingen en zo een groene corridor realiseren tot aan de looppiste.”

De werken voor de gecentraliseerde parking en de nieuwe ontsluiting zullen vrij gelijklopend uitgevoerd worden met de realisatie van de nieuwbouw voor het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut. “Op vandaag zitten we in de laatste fase voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning”, aldus Pouseele. “De werken voor de ontsluiting zullen niet voor 2021 starten, maar het is wel de bedoeling dat alle werken op de campus, en dus ook de nieuwbouw voor het internaat, in een termijn van vijf jaar zijn afgerond.”