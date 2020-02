Nieuwe naam en uitvalsbasis voor Hanssens Telecom CDR

18 februari 2020

10u55 0 Roeselare Telecombedrijf Hanssens Telecom in de Kachtemsestraat wijzigt zijn naam naar Hanssens met als baseline ‘beyond telecom’. “Want we zijn meer dan een bedrijf dat telefooncentrales installeert en lijnen aansluit. We helpen organisaties met de nieuwe manier van werken”, zegt algemeen directeur Philippe Hanssens.

Naast een nieuwe naam komt er straks ook een nieuwbouw aan. De voorbereidende werken starten op 1 maart, vanaf 1 juni start de aannemer met de bouw in Hof Ter Weze. “Met de nieuwbouw hebben we 1.600 vierkante meter ruimte, drie keer meer dan nu. Dit betekent dat we op de tweede verdieping kunnen experimenteren met nieuwe partners of start-ups. Dankzij nieuwe partnerschappen kunnen we onze markt doen groeien en kunnen we onze klanten met nieuwe oplossingen verrassen. Met de nieuwbouw zullen we meer dan ooit klaar staan om de nieuwe manier van werken te demonstreren.”

Op donderdag 12 maart organiseert Hanssens in kenniscentrum ARhus een presentatie voor klanten en partners. Rik Vera komt die ochtend spreken over de overgang van het oude naar het nieuwe normaal. Inschrijven op www.hanssenstelecom.be.