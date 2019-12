Nieuwe MIROM-ophaalkalender wordt deze week bedeeld CDR

09 december 2019

09u06 0

Houd de komende dagen je brievenbus goed in de gaten, want de nieuwe ophaalkalender van afvalintercommunale Mirom komt eraan. De kalender wordt in alle aangesloten gemeentes deze week verspreid. In de nieuwe kalender vind je een overzichtelijke manier terug wanneer er in jouw straat restafval, PMD en papier & karton wordt opgehaald aan huis in 2020. Daarnaast toont een sorteergids ook welk afval waar en hoe je je afval correct moet aanbieden. Daarnaast vind je in de gratis kalender ook de openingsuren van het recyclagepark terug en een overzicht van de verschillende afvalsoorten waarmee je daar terecht kan.