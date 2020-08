Nieuwe Managing Director én uitbreiding voor Snack Food Poco Loco CDR

13 augustus 2020

07u56 0 Roeselare Arnauld Demoulin volgt Peter Denolf op aan het hoofd van Tex-Mex producent Snack Food Poco Loco. Het bedrijf, gevestigd aan de Rumbeekse Gravier viert dit jaar z’n 25e verjaardag en start tegen eind dit jaar een extra productielijn op.

Peter Denolf besloot in juni om zijn functie te verlaten om kansen buiten het bedrijf na te streven. Nu is duidelijk wie hem opvolgt bij Poco Loco. Arnauld Demoulin is aangesteld als Senior Vice President, Business Area Customer Brands en Managing Director van Snack Food Poco Loco nv. In deze functie zal Arnauld deel uitmaken van het Paulig Leadership Team. Hij zal gevestigd zijn in Roeselare en begint op 7 september 2020 in zijn nieuwe functie. Arnauld heeft een diploma in Business Administration en meer dan 25 jaar ervaring in bedrijven gespecialiseerd in veel verkochte consumptiegoederen en had in het verleden leidinggevende functies bij Procter & Gamble en Ontex. Meest recent stond hij aan het hoofd van Van Genechten Packaging, een middelgroot familiebedrijf en producent van vouwkartonnen verpakkingen. Op z’n nieuwe job wordt hij met open armen ontvangen. “We heten Arnauld van harte welkom in het Paulig Leadership Team en in de Business Area Customer Brands bij Paulig,” zegt Rolf Ladau, CEO van Paulig. “Zijn internationale ervaring in zowel merkproducten als huismerkproducten en sterke commerciële achtergrond ondersteunen de implementatie van onze groeistrategie en zullen van cruciaal belang zijn bij het leiden van onze customer brands business.” Demoulin zelf staat te springen om aan de slag te gaan.”Ik ben enthousiast en vereerd om mijn ervaring in het ontwikkelen van private labels ten dienste te kunnen stellen van Paulig en Poco Loco. Samen met onze teams, en gebaseerd op onze sterke fundamenten en marktpositie, voel ik me bevoorrecht om de kans te krijgen om Poco Loco en Paulig’s Customer Brands naar een volgend niveau te tillen”, zegt hij.

Poco Loco blijft groeien

Ondertussen blijft Poco Loco, die dit jaar z’n 25e verjaardag viert, verder inzetten op groei. Op vandaag is het bedrijf goed voor een jaaromzet van meer dan 267 miljoen euro en telt het ruim 700 medewerkers. Tegen eind dit jaar komt er een nieuwe productielijn bij, waarvoor het bedrijf zo’n 20 nieuwe medewerkers zoekt. Dit naast de overige 25 vacatures die op vandaag openstaan. Er zijn dus heel wat mogelijkheden voor operatoren, techniekers, teamleaders en magazijniers. Meer op www.pocoloco.be/jobs.