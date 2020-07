Nieuwe look en vernieuwd bestuur voor BBC Wytewa, die de zorg bedankt met kunstwerk Charlotte Degezelle

15 juli 2020

08u17 3 Roeselare Basketbalclub Wytewa Roeselare toont zich ambitieus voor de toekomst. De club zit dankzij een nieuw logo, een nieuwe website en een webshop in een modern kleedje en ook in het bestuur vonden enkele verschuivingen plaats. Kersvers voorzitter Pascal Walrave wil Wytewa doen groeien en aan de bak komen op landelijk niveau. Dit, in tijden van corona, op een veilige manier en tijdens de komende wedstrijden steeds met een kunstwerk ter ere van de zorg in de zaal.

Het bestuur van BBC Wytewa heeft van de lockdown gebruik gemaakt om de club, goed voor 400 leden waarvan 200 spelend, te rebranden. “We willen een modernere weg inslaan, op termijn groeien als club, een clubgevoel creëren en dat ook uitstralen naar de buitenwereld”, vertelt marketingverantwoordelijke Bart Ameye. “Vandaar de keuze om uit te pakken met een nieuw logo. Het oude was gedateerd. Van het nieuwe logo zijn er twee versies: een officiële versie en een kleiner exemplaar dat perfect is voor op kledij want op onze nieuwe website pakken we straks ook uit met een webshop waar de leden sweaters, T-shirts, kousen,… met ons nieuwe logo kunnen kopen.”

Wytewa 2.0 heeft niet alleen een nieuwe look, ook in de ploeg achter de club werden enkele verschuivingen doorgevoerd. Meest opvallend is het afscheid van Nele Snauwaert als voorzitter. “Na ruim 20 jaar is het tijd om de fakkel door te geven”, zegt ze. Nele wordt opgevolgd door Pascal Walrave. “Ik verzeilde goed tien jaar terug bij Wytewa. Eerst als supporter dankzij mijn zoon en de voorbije tijd was ik penningmeester”, vertelt hij. “Als voorzitter wil ik in eerste instantie de waarden van Wytewa bewaren en bewaken. We zijn een echte wij-club, een groep kameraden die graag basketten en die hobby delen. Natuurlijk willen we ook winnen, maar de focus ligt net iets meer op de jeugd laten doorgroeien. Ik wil de club de komende jaren graag laten groeien qua ledenaantal en graag landelijk aan de bak komen.” Pascal wordt als penningmeester opgevolgd door Lode Boeve, Koen Billiaert is ondervoorzitter van dienst en ook Marleen Vanneste neemt afscheid als secretaris. Zij wordt opgevolgd door Lut Degrootte.

Ode aan de zorg

Corona liet zich de voorbije maanden ook voelen binnen Wytewa. “We spelen op veilig en volgen de richtlijnen van Basket Vlaanderen”, weet Bart. “Voor elke wedstrijd wordt de temperatuur van de spelers gemeten met een afstandsthermometer en voor elke speler en elke deelnemer aan het basketkamp voorzien we een aparte drinkfles om besmetting te voorkomen.” Gelijktijdig brengt de club een ode aan de zorg. “Alexi Pollet, één van de spelers van onze U16b, maakte op onze reclameborden die tijdens wedstrijden rond het veld staan een kunstwerk. Dit als dankjewel aan de zorg, maar eveneens als boodschap dat wat we nu meemaken niet mogen vergeten. Het kunstwerk zal tijdens onze wedstrijden steeds te zien zijn.”

Meer op https://wytewa.be/.