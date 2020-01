Nieuwe formule kerstperiode loont: 10% meer bezoekers voor ijspiste CDR

06 januari 2020

15u01 0 Roeselare De verhuis van de kerstmarkt naar het Stationsplein, waardoor er meer plaats was voor de ijspiste op de Grote Markt, heeft zijn vruchten afgeworpen. IJsmeester Stefaan Lauwyck mocht tien procent meer schaatsers verwelkomen dan in 2018.

“De nieuwe opstelling was een goeie zet”, beaamt Stefaan, die al voor de vijftiende keer de ijspiste bouwde in Roeselare. “Door de kerstmarkt te verhuizen naar het Stationsplein, overheerste op de Grote Markt een huiselijke sfeer die ook een ander publiek op de been heeft gebracht. We verwelkomden veel ouders en grootouders met hun kinderen en kleinkinderen en ook jonge koppeltjes. De bar aan de ijspiste draaide voor 95 procent op mensen die meekwamen met schaatsers en we konden de bar en de ijspiste ook steeds gelijktijdig sluiten. We kregen vaak te horen van mensen dat ze nog zouden terugkeren of dat ze de dag voordien ‘het zwien deur de bjèten gejoagd hadden’ aan ’t station en het bij ons iets rustiger kwamen aandoen.”

Langere ijspiste

De ijspiste was een overdonderend succes, al plakt Stefaan liever geen cijfer op het aantal schaatsers. “We kregen tien procent meer schaatsers over de vloer dan vorig jaar en iedereen was lovend. Doordat de kerstchalets niet meer op de Grote Markt stonden, konden we de piste verlengen met twaalf meter en dat viel enorm in de smaak bij de echte schaatsers. Bovendien stond er ondanks de warme temperaturen nooit water op het ijs en was het ijs altijd van goeie kwaliteit. Ook daar kregen we veel complimenten over.”

Zondag werden de laatste pirouettes gedraaid op het ijs. Ondertussen is de afbraak van de piste volop bezig. “We proberen telkens de op- en de afbouw zo kort mogelijk te houden. We hebben de voorbije nacht met acht man doorgewerkt. Het is de bedoeling dat de piste ten laatste vrijdag volledig verdwenen is.”