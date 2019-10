Nieuwe fabriek VDL Bus Roeselare moet eind 2021 operationeel zijn CDR

20 oktober 2019

Busbouwer VDL Bus Roeselare bevestigde vorig jaar al dat ze plannen maakten om de huidige site in het centrum van Beveren te verruilen voor een nieuwe vestiging op het bedrijvenpark Beveren- Krommebeek. Daartoe kochten ze een perceel van quasi acht hectare hoek van de Rijksweg (R32) en de Beversesteenweg. In de rand van vakbeurs Busworld werd nu ook een timing bekend gemaakt. Eerst moeten er nog enkele inpassingsprocedures doorlopen worden, maar de eerste paal voor de nieuwbouw moet in het voorjaar van 2020 de grond in gaan en eind 2021 moet de nieuwe fabriek operationeel zijn. “Deze vestiging zal volledig toegewijd zijn aan ‘groene’ bussen”, legt Peter Wouters, directeur van de fabriek in Roeselare, uit. “Het productieproces wordt ingericht om op de meest efficiënte wijze elektrisch aangedreven bussen te bouwen. Dit zal gebeuren op een energie neutrale manier, gebruikmakend van ‘groene’ technologie.” Ook de Belgische verkoop- en servicevestiging van VDL Bus & Coach zal meeverhuizen naar de nieuwe locatie.

