Nieuwe directeur Luc Vanrobaeys verwelkomt minister Nathalie Muylle in Ic Dien CDR

28 augustus 2020

Ic Dien heeft een nieuwe directeur. Na 27 jaar verruilt Luc Vanrobaeys (54) de Vrije Middelbare School voor de hogeschool voor HBO Verpleegkunde in de Westlaan. Vanrobaeys wil de hogeschool meer bekendheid geven en het studentenaantal verhogen. In zijn eerste werkweek slaagde hij er alvast in een bezoek van minister Nathalie Muylle (CD&V) te versieren.

De helft van zijn leven was Luc Vanrobaeys actief binnen de schoolmuren van de VMS en zeventien jaar werkte hij als directeur van de eerste graad nauw samen met directeur-eindverantwoordelijke Willy Phlypo. Nu Phlypo met pensioen gaat, zoekt ook Vanrobaeys andere oorden op. “Het was het ideale moment voor een nieuwe uitdaging en die heb ik in Ic Dien gevonden’, vertelt Luc. “De hogeschool staat hoog aangeschreven in de sector, maar mist bekendheid bij het publiek. Daar wil ik werk van maken. Ic Dien staat voor een driejarige opleiding waarbij de studenten twee weken les volgen en aansluitend twee weken stage lopen. We hebben tachtig inschrijvingen voor het eerste jaar, in totaal telt Ic Dien tweehonderd studenten. Ik wil dat cijfer de komende jaren optrekken en droom van 250 studenten op lange termijn.”

Om de school op de kaart te zetten, nodigde de directeur vrijdag minister van werk Nathalie Muylle uit voor een bezoekje tijdens het laatste infocafé, waar kandidaat-studenten informatie krijgen over de opleiding en zich kunnen inschrijven. “We zijn blij dat de minister aandacht schenkt aan de opleiding en de school. We leveren namelijk al meer dan zeventig jaar sterke verpleegkundigen af, die de voorbije maanden zeer waardevol zijn gebleken.”