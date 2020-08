Nieuwe bewakingscamera’s in Diksmuidsesteenweg, Wallenstraat, Albrecht Rodenbachstraat en stadspark CDR

25 augustus 2020

14u14 2 Roeselare Stad Roeselare investeert in de verdere uitbouw van de camerabewaking in het stadscentrum. Vorige en deze week wordt er bijkomende camerabewaking geïnstalleerd in de Diksmuidsesteenweg, de Wallenstraat, de Albrecht Rodenbachstraat en het stadspark. Dat brengt het totale camera’s in de stad op 118.

Roeselare investeerde de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de camerabewaking in het stadscentrum. Begin dit jaar keurden de gemeenteraad en politieraad opnieuw een uitbreiding van het cameranetwerk in de binnenstad goed. Deze extra camera’s worden momenteel geïnstalleerd. Op het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg, de Wallenstraat en de Albrecht Rodenbachstraat staan sinds 21 augustus drie camera’s met een vaste kijkhoek en één beweegbare camera.Deze week volgt de installatie van camerabewaking in het stadspark, tussen de Diksmuidsesteenweg en de Weststraat, en in het Noordhof. Deze en alle reeds geplaatste camera’s zijn een hulpmiddel voor de politiezone RIHO om enerzijds criminaliteit, openbare overlast en verstoring van de openbare orde te voorkomen en anderzijds de opsporing en afhandeling te optimaliseren. “In enkele jaren tijd hebben we in totaliteit 118 camera’s voorzien in de stad”, vertelt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Er zijn nu meer camera’s zodat de politie sneller problemen kan detecteren en actie kan ondernemen. De camera’s hebben ook een groot preventief effect. En dat is van belang voor de veiligheid van onze inwoners.”

In 2019 noteerden de camerabewakers in de politiezone RIHO 1.222 handelingen met de camera’s. Hierbij betreft het merendeel het live detecteren van zaken of het ondersteunen van interventieploegen. In 346 dossiers werden achteraf bruikbare camerabeelden aangeleverd die bijdroegen in het verdere onderzoek.