Nieuwbouwprojecten straks verwarmd met restwarmte verbrandingsoven CDR

24 juli 2020

08u14 0

Het aantal aansluitingen op het warmtenet van afvalintercommunale Mirom blijft groeien. Zo werd de aansluiting voor de dakserres van Agrotopia die momenteel langs de Rijksweg worden gebouwd recent gerealiseerd. Daarnaast is er een akkoord om de nieuwbouw die Prosafco op de KMO-zone Ovenhoek bouwt ook aan te sluiten. Die aansluiting zou dit jaar nog gerealiseerd moeten worden. Ook de Proximussite in het centrum van Roeselare zal aangesloten worden op het warmtenet. De grondwerken voor dit bouwproject in de Hendrik Consciencestraat zijn al volop aan de gang. Het gaat om 71 appartementen en een kantoorgebouw waarin Crefius zich zal vestigen. Het project kreeg de naam Bel-Ford. Volgens de huidige planning is het de bedoeling om in de loop van het voorjaar van 2021 de aansluiting te realiseren. Tot slot wordt ook het nieuwbouwproject Roelevard aan het station, dat in 2024 afgewerkt moet zijn, aangesloten. Al deze gebouwen zullen binnenkort verwarmd worden met restwarmte van de verbrandingsoven aan de Oostnieuwkerksesteenweg.