Nieuw vervoersplan moet voor betere busverbindingen in ruime regio zorgen Valentijn Dumoulein

16 juni 2020

14u06 0 Roeselare De Vervoersregio Roeselare heeft een nieuw plan klaar dat voor een betere bediening van het openbaar vervoer in de ruime regio moet zorgen. Eén van de speerpunten wordt een betere verbinding tussen de gemeentes in landelijke gebieden.

Enkele blikvangers uit het plan zijn een nieuwe uurverbinding vanuit Tielt naar Aalter en een nieuwe halfuurdienst op de economische as Waregem-Wieslbeke-Oostrozebeke. Die splitst verder op naar Tielt via Meulebeke en naar Roeselare via Izegem. Voor Meulebeekse scholieren betekent dat bijvoorbeeld dat zij vanuit eigen gemeente een De Lijn-bus naar hun school in Waregem zouden kunnen nemen. Door het samenbrengen van twee lijnen kan ook het traject Meulebeke-Tielt om het half uur bediend worden door een bus.

Om het half uur of kwartier

“Door een slimme combinatie van lijnen bieden we straks vanuit Hooglede/Gits, Ardooie, Beitem en Moorslede een bediening om de 30 minuten. Op de as Schiervelde – centrum – station – Rumbeke – AZ Delta realiseren we zo zelfs een kwartierfrequentie.”, zegt Lieven Van Eenoo, covoorzitter van de vervoerregio. Daarnaast voorziet het plan in een ontsluitend netwerk van functionele ritten die de ochtend- en avondspits opvangen, belangrijk voor heel veel scholieren in de regio.

Belbus verdwijnt

Andere opvallende nieuwigheden zijn dat de site van penitentiaire instelling De Zande en het opvangcentrum op de grens van Wingene en Ruiselede een vaste lijn krijgt die de verbinding met Wingene en Beernem-station verzorgt. De belbus verdwijnt daar ten voordele van een vaste lijn. De inkomende lijnen in Roeselare worden op marktdagen dan weer aangevuld met twee ontsluitende lijnen die vanuit de wijken vertrekken en naar de Grote Markt gaan.

Oproep tot meer middelen

Het plan moet de komende weken nog ter goedkeuring voorkomen op verschillende gemeenteraden. Volgt er groen licht, dan is de invoering gepland voor december 2021. Het budget voor het plan bedraagt 14 miljoen euro. Te weinig, vindt de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq. “Onze regio krijgt in verhouding het minst financiële ondersteuning in Vlaanderen. In die omstandigheden is het moeilijk om de noodzakelijke ambities toekomstgericht vorm te geven. Ik doe een oproep aan de minister van Mobiliteit om onze regio in een volgende fase van voldoende financiële middelen te voorzien om de regionale vervoersuitdagingen echt krachtdadig te kunnen aanpakken”, besluit hij.