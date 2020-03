Nieuw sportmedisch centrum Sport’R opent de deuren: “AZ Delta is er ook voor gezonde mensen” Sam Vanacker

07 maart 2020

15u43 0 Roeselare Op de campus langs de Bruggesteenweg ging zaterdag het nieuwe Z-blok van AZ Delta open. Het gaat om een gebouw van 23 miljoen euro met als absolute blikvanger het gloednieuwe sportmedisch centrum Sport’R. Elke recreatieve of professionele sporter kan er terecht voor behandeling, revalidatie en opvolging. Het totaalconcept is een primeur voor Vlaanderen.

Het kruim van de Vlaamse sportwereld tekende present voor de opening. Onder meer Ben Weyts, Nathalie Muylle, Geert Bourgeois, Kris Declercq, Patrick Lefevere, Yves Vanderhaeghe, Hein Vanhaezebrouck en afgevaardigden van Club Brugge, Cercle Brugge, Moeskroen, KV Kortrijk, KSV Roeselare, Knack Roeselare en BC Oostende waren er bij. Veel (prof)sporters werden eerder ook al opgevolgd door AZ Delta, maar doordat de verwante diensten en disciplines gebundeld zijn in het nieuwe gebouw, biedt Sport’R een meerwaarde. Het eigenlijke sportcentrum bevindt zich op de benedenverdieping, met boven plaats voor de polikliniek orthopedie- en fysiotherapie, een multidisciplinair pijncentrum, de oogkliniek en de dienst opnamevoorbereiding,

Geen ‘ziekenhuissfeer’

“De eerste plannen voor een geïntegreerd sportmedisch centrum zijn eigenlijk al tien jaar oud, maar door de fusie werd het verhaal helemaal hertekend”, zegt algemeen directeur Johan Hellings. “Door de nieuwe campus in Rumbeke kunnen we voortaan op deze locatie alle planbare zorg samen brengen in de breedste zin van het woord. Zo verdwijnt de spoeddienst hier en deze campus halen we in zekere zin uit de klassieke ziekenhuissfeer. AZ Delta is er ook voor gezonde mensen.”

Zowel recreatieve sporters die trainen voor pakweg een kwarttriatlon als profatleten die naar de Olympische Spelen willen kunnen er terecht. “We kunnen screenen, testen en begeleiden van A tot Z, allemaal met de modernste apparatuur. Naast een multidisciplinaire raadpleging voor fysische geneeskunde en orthopedie bieden we onder meer cardiologie, pneumologie en pediatrie. Bovendien krijg je hier advies in het kader van voeding en kan je je ook sportpsychologisch laten begeleiden. Met dit centrum vormen we met alle medici, trainers en clubs bovendien een uniek netwerk van sportkennis.”

Opening campus Rumbeke in het gedrang door coronavirus?

De opening van het Z-blok is in zeker zin de voorbode van de opening van de nieuwe campus van AZ Delta in Rumbeke. Dat staat nog steeds voor volgend weekend op de planning. De inschrijvingen voor een bezoek aan de nieuwbouwcampus zijn helemaal volzet. “Het licht staat nog steeds op groen”, weet Hellings. “De instructies van de overheid worden gevolgd en we volgen de situatie dag per dag op, maar op dit moment kan en mag het nog. We moeten rationeel blijven. Belangrijk is dat onze nieuwbouwcampus nog niet in gebruik is en dat er nog geen zieke mensen verblijven. Al blijven mensen die zich niet goed voelen wel sowieso beter thuis.”

De werken bij AZ Delta zijn overigens nog niet helemaal achter de rug, want na de opening van het Z-blok en de nieuwe campus in Rumbeke wordt straks ook nog de materniteit in de Gasthuisstraat aangepakt. Die materniteit verhuist naar Rumbeke en het oude ‘moederhuis’ wordt dan omgebouwd tot een centrum voor palliatieve zorg. Die werken zouden eind 2020 achter de rug moeten zijn.