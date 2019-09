Nieuw speelplein geopend in Notelaerewijk CDR

29 september 2019

Speelplezier verzekerd in de Notelaerewijk. Zaterdagmiddag werd op de groenzone in de Gaston Valleystraat een gloednieuw speelpleintje geopend. Dat kwam er op vraag van en in samenspraak met de buurt. “De Notelaerewijk is een levendige buurt met een groot aantal actieve kinderen. Naar aanleiding van de vraag van het wijkcomité en buurtbewoners werd een participatiemoment georganiseerd om te luisteren naar de wensen van de kinderen en het wijkcomité”, weet jeugdschepen Dirk Lievens (CD&V). “Met deze info trokken we naar verschillende speeltoestelleveranciers voor een ontwerp. De voorstellen werden aan de buurtbewoners voorgelegd en ze konden stemmen op hun favoriete ontwerp.” Het speelplein in de Notelaerewijk is één van de vier volledig nieuwe speelpleinen die dit jaar aangelegd werden en het tweede in Rumbeke waar vorige week in de Sjepappewijk, langs de Odiel Defraeyestraat, nog een nieuwe groen- en speelzone werd geopend.