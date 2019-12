Nieuw record voor witte goud: eerste hopscheuten geveild voor 2.750 euro per kilogram Charlotte Degezelle

18 december 2019

11u40 6 Roeselare Op de Roeselaarse REO Veiling is een nieuw recordbedrag neergeteld voor de eerste Poperingse hopscheuten van het seizoen: 2.750 euro per kilogram of 410 euro meer dan vorig jaar. Vier telers leverden samen 7,75 kilogram van het witte goud aan. Voor de eerste keer ooit kocht één koper, Metro Cash & Carry, alle primeurs. De hopscheuten worden in het voorjaar nog extra in de kijker gezet in Poperinge met het nieuwe evenement ‘Taste of Hops on Tour’.

Hopscheuten worden niet zomaar het witte goud van de Westhoek genoemd. Woensdagochtend werden de eerste hopscheuten van het seizoen geveild in de REO Veiling en de portefeuille werd voor die primeurs stevig opengetrokken. “We mogen opnieuw spreken van een recordprijs”, vertelt commercieel directeur van de REO Veiling Dominiek Keersebilck. “Vorig jaar werd er 234 euro voor de eerste honderd gram betaald, dit jaar is die prijs gestegen naar 274,99 euro. Nog nooit is er zoveel betaald voor de eerste hopscheuten van het seizoen, wat aantoont dat de kopers de hopscheuten nog altijd enorm waarderen. Bovendien is het de eerste keer dat alle primeurs door één koper zijn gekocht.”

Exclusief product

Horecagroothandel Metro Cash & Carry had die eer en biedt de hopscheuten vanaf donderdag aan. “We zijn altijd blij als we de primeur kunnen wegkapen”, reageert Davy van Effelterre van Metro Cash & Carry. “Delicatessen als eerste kunnen aanbieden, is erg belangrijk omdat we zo de zaken van onze klanten doen uitblinken. Meerdere chefs lieten al hun interesse in de hopscheuten blijken. Hopscheuten worden nog altijd gezien als een hoogstaand product door exclusieve zaken, maar wij proberen ze ook breder aan te bieden. We steunen hiermee ook graag het sociale verhaal achter het witte goud.”

De Lovie

Hiermee doelt Davy op het unieke verhaal achter de productie van de hopscheuten. Naast producenten Thomas Boeraeve uit Poperinge, Marc Vandevelde uit Reningelst en Bart Vanbeveren uit Proven voerde namelijk ook De Lovie, het Poperingse centrum voor mensen met een handicap, hopscheuten aan op de REO Veiling. Voor de bewoners is de teelt een waardevolle dagbesteding. “Toen we vanmorgen aankwamen, vroegen we ons af of de prijs voor de hopscheuten nog hoger kon en kijk, er is opnieuw een record verbroken”, glundert Brigitte Dewulf van De Lovie. “Het seizoen kondigt zich trouwens goed aan. De hoppeplanten hebben niet geleden onder de droogte. Deze week volgt nog nieuwe aanvoer en dan zal het wachten zijn tot half januari.”

‘Taste of Hops on Tour’

In maart worden de hopscheuten extra belicht via ‘Taste of Hops on Tour’, een nieuw initiatief van Keurbroederschap De Witte Ranke in samenwerking met De Lovie. “Op 21, 23, 26 en 28 maart wordt een nieuw dagarrangement georganiseerd waarbij je twintig kilometer door het Poperingse hoppeland fietst”, weet Brigitte. “Deelnemers zullen onder andere een hopbedrijf aandoen en bij ons zullen de bewoners hen tonen hoe hopscheuten worden geteeld en geoogst. Ook zullen ze kunnen proeven. We vinden het alvast fantastisch dat onze mensen de kans krijgen om hun mogelijkheden en kunnen te tonen tijdens dit arrangement.” Meer info op www.hopscheuten.be.