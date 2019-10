Nieuw indoorspeeldorp opent de deuren in Rumbeke: “Blijft een droom die in vervulling gaat, ondanks tegenslagen” Sam Vanacker

13 oktober 2019

16u54 15 Roeselare Roeselare heeft er een nieuw indoor speeldorp bij. Kids Kingdom is gevestigd in een voormalige aannemersloods van 1.200 vierkante meter in de Kwadestraat. Voor Pieter Vandevyvere en Jolien Vanderjeugd is een droom in vervulling gegaan. De snacks voor de kindjes zijn bewust suikervrij.

Het idee voor het nieuwe speeldorp ontstond al in 2017, toen bleek dat de loods van Grodevan, het bedrijf van de ouders van Pieter, leeg zou komen te staan. Het jonge koppel zag er wel potentieel in. “We hebben zelf twee kindjes van 4 en 7 jaar en regelmatig gingen we met het gezin naar speeldorpen. Dikwijls is het er heel druk en staan de parkings vol. Er leek ons dus zeker nog ruimte voor een extra speeldorp in Roeselare. Hier hebben we bovendien een uitstekende locatie met een grote parking. We zijn rond de tafel gaan zitten met mijn ouders en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Positieve start ondanks tegenwind

Het plan was eigenlijk om het dorp al in december 2018 te openen, maar kort na de gemeenteraadsverkiezingen werd de vergunning afgekeurd door de stad. Het paar ging in beroep tegen de beslissing en kreeg wel groen licht van de provincie. “Een pak van ons hart”, gaat Pieter verder. “Eind mei zijn we gestart met de werken en vandaag is alles af. Bijna een jaar later dan gepland. Al wil ik benadrukken dat de zaak geen effect heeft gehad op de relatie met het stadsbestuur. Enkele vertegenwoordigers van de stad waren trouwens aanwezig op de openingsreceptie. Voor ons blijft het een droom die in vervulling gaat.”

Alternatieven voor suiker

Opmerkelijk is dat Kids Kingdom ook sterk inzet op suikervrije dranken en snacks. “We hebben suikervrije fruitsapjes en smoothies, maar ook amandeldrankjes, glutenvrije gebakjes en lactosevrij ijs”, legt Jolien uit. “Anderzijds bieden we ook klassieke snacks aan, zoals frikandellen en pizza’s. Het is aan de ouders om te kiezen.” Het speeldorp viel zondag erg in de smaak bij de kinderen. “Alles staat in het thema van de middelleeuwen. We proberen zoveel mogelijk de fantasie van de kinderen te prikkelen.”

Akoestisch plafond

Kids Kingdom heeft onder andere een rodelbaan, een klim- en sluipparcours, een autobaan, een ballenbad, trampolines en verschillende glijbanen. Centraal is een groot binnenplein met een podium, op de eerste verdieping is een bouwzone en zelfs een ruimte waar ouders wat kunnen werken op de laptop. “Overal is een akoestisch plafond”, gaat Pieter verder. “Het effect daarvan is goed te merken. Het geluid van de kinderen wordt gedempt en schreeuwen tegen elkaar is dus niet nodig. Tot slot hebben we buiten ook een terras en zijn we bezig met de aanleg van een weide met dieren. Dat gaat tegen volgende zomer open.”

​Kids Kingdom in de Kwadestraat 60A is vanaf 19 oktober open op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag, telkens van 13 tot 19 uur. Tijdens schoolvakanties is het speeldorp gesloten op maandag en dinsdag.