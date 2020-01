Nieuw distributiecentrum DHL Express verwerkt tot 3.000 pakjes per uur Charlotte Degezelle

21 januari 2020

20u33 7 Roeselare Amper acht maanden nadat de eerste spade in de grond ging is dinsdagavond het gloednieuw distributiecentrum van pakjesbedrijf DHL Express officieel geopend. Het nieuwe overslagcenter is operationeel sinds maandag 13 januari en op termijn moeten 75 personeelsleden er tot 3.000 pakjes per uur verwerken. Met de nieuwe vestiging trekt de internationale expressdienst trouwens de kaart van het milieu. Naast de klassieke bestelwagens willen ze ook elektrische voertuigen en elektrische cargofietsen, de zogenaamde cubicycles, inzetten om de pakjes te verdelen.

“We zijn dolblij om terug in Roeselare te zijn”, opent Danny Van Himste, CEO van DHL Express. “Tot voor enkele jaren hadden we een vestiging langs de Beversesteenweg maar toen die te klein werd, verkasten we eerst naar Wevelgem en later naar Nazareth. Maar ook die locatie is ondertussen te klein geworden waardoor we beslisten om opnieuw een distributiecentrum in Roeselare, trouwens het enige in heel West-Vlaanderen, te bouwen. Roeselare is voor ons de perfecte uitvalsbasis, centraal in de provincie en met goede verbindingen. Door opnieuw dichter bij de klant aanwezig te zijn vermijden we deels de verkeersproblematiek, maar optimaliseren we ook onze service. Zo zijn onze aanlevertijden korter en kan de laatste pick-up van pakjes bij de klanten zo laat mogelijk.”

Begin juni startten de werken voor de nieuwbouw die gerealiseerd werd door projectontwikkelaar Global Estate Group en die DHL Express de volgende 15 jaar huurt. “Sinds maandag 13 januari zijn we hier effectief operationeel. De opstart is vlekkeloos verlopen”, aldus Van Himste. “Op vandaag zijn hier nu al een 40-tal personeelsleden aan de slag, maar het is de bedoeling om te groeien naar 75 medewerkers. De capaciteit van het distributiecentrum is het verwerken van 3.000 pakjes per uur. De nieuwbouw is dan ook niet alleen gedimensioneerd om de komende 10 à 15 jaar verder te kunnen, maar ook om de pakjes met zo weinig mogelijk handelingen, en dus zo efficiënt en kwalitatief mogelijk, in de bestelwagens van de koeriers te krijgen.” Concreet komen er in het distributiecentrum containers vol pakjes toe die een eindbestemming in West-Vlaanderen hebben. Die worden via een ingenieurs systeem van transportbanden verdeeld en toegeleid naar de bestelwagens. “Er zijn 60 plaatsen voor bestelwagens met elk hun eigen verdeelroute voorzien. Op vandaag vertrekken er al een 30-tal van hieruit. De koeriers staan als het ware aan het einde van de transportband en kunnen heel vlot hun bestelwagen vullen en dan direct de baan op”, zegt de CEO. Daarnaast komen er in het distributiecentrum ook pakjes toe vanuit heel West-Vlaanderen die verder verdeeld worden.

De nieuwbouw is bijzonder duurzaam en kreeg een BREEAM- certificaat, zijnde een internationaal duurzaamheidskeurmerk dat wijst op een minimale milieu-impact. “Deutsche Post, ons moederbedrijf wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daar moeten we nu al in investeren. Via de nieuwbouw, maar ook via de voertuigen die we op de weg sturen. Op vandaag vertrekken van hieruit nog klassieke bestelwagens maar we zijn ook al volop aan het investeren in een elektrische vloot. Daarom zijn de nodige laadvoorzieningen al geïnstalleerd. Daarnaast willen we hier in Roeselare ook de cubicycles, elektrische cargofietsen met een capaciteit tot 125 kilo, inzetten. We zijn nog wat op zoek naar de goeie routes maar binnenkort zullen er hier zeker enkele in het straatbeeld te zien zijn.”