Nieuw boek belicht geschiedenis Kasteel van Rumbeke Charlotte Degezelle

04 november 2019

19u27 0 Roeselare Volgend jaar is het 20 jaar geleden dat de Beroepsvereniging voor Autobus- en Autocarondernemers van West-Vlaanderen (BAAV) hun intrek nam in het Kasteel van Rumbeke. Dat was voor hen reden genoeg om werk te maken van een gloednieuw boek over het oudste renaissancekasteel van Vlaanderen. Het boek werpt een blik niet alleen een blik op de eeuwenoude geschiedenis van het beschermde monument van de vroege middeleeuwen tot nu, maar ook op de transformaties die het gebouw onderging, de adellijke families die er woonden en de huidige kasteelheren.

“Ik voel me geen eigenaar van het kasteel, maar eerder een behoeder”, opent Guido Vlieghe, voorzitter van de vzw Kasteel van Rumbeke. “Het is een zware taak om het kasteel te behouden en dit stuk Vlaams Patrimonium door te geven aan de jongere generatie. Binnen dit gegeven groeide het idee voor het nieuwe boek. Het voorstel werd in 2008 voor het eerst geopperd. Ik was het idee toen al genegen, maar vond het te vroeg.” De vooravond van de 20e verjaardag van de ondertekening van de aankoopakte bleek echter het perfecte moment. “Die onderhandelingen waren destijds nochtans niet evident. Wij waren met de BAAV gehuisvest in een woning in de Motestraat. Die was veel te klein. Onze bedienden zaten in een hoekhuis iets verderop en ook het archief zat in een ander huis. Bovendien werden we geconfronteerd met parkeerproblemen. We zochten een nieuwe stek, en het was Luc Glorieux die meldde dat het kasteel te koop stond. We kwamen kijken met het idee van je weet maar nooit, als het niets wordt dan hebben we tenminste het kasteel gezien. Maar we wisten direct dat hier muziek in zat. Er was ruimte voor burelen en voor evenementen en na lang onderhandelen konden we het kasteel kopen van Willy Olivier, Brouwerij Rodenbach en de vroegere Nationale Bank.”

De BAAV wierp zich onmiddellijk op als beschermheer van het Kaasterkasteel. Ze startten grootschalige renovatiewerken die tot op vandaag nog steeds bezig zijn. Nu dragen ze de schoonheid en het historisch belang van het kasteel uit via een gloednieuw boek. Dat werd geschreven door Michel Nuyttens, Véronique Lambert, Rik Opsomer, Anneleen Cassiman, Hendrik Callewier, Raoul Boucquey en Luc Glorieux. “Het was niet de bedoeling om het zoveelste Vlaamse kastelenboek te maken”, aldus Michel Nuyttens. “We wilden een vernieuwende aanpak en de helden en mythen moesten dan ook plaats ruimen voor de nieuwe wetenschappelijke inzichten. Met het boek schetsen we de meervoudige evolutie van het kasteel: van de architectonische wijzigingen aan het gebouw, de diverse functies die het kasteel kreeg en de vele bewoners van vlees en bloed die hier woonden. Je leest onder meer over hoe het kasteel werd aangepast aan de aanvallen van de Noormannen, over de families de Thiennes en de Limburg Stirum die hier woonden, over de impact van beide wereldoorlogen maar ook over de huidige kasteelheren, de BAAV.” Het geheel wordt ondersteund door nieuwe (drone)foto’s en nooit eerder gepubliceerde documenten, onder meer uit het privé-archief van de graaf en gravin de Limburg Stirum.

Het Kasteel van Rumbeke telt 192 bladzijden en is uitgegeven door Uitgeverij Lannoo. Het boek is te koop in de boekhandel voor 39,99 euro.