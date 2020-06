Niets te beleven deze zomer door corona? Mis! Buurthuis ’t Nest pakt uit met reeks kleinschalige outdoor evenementen Charlotte Degezelle

04 juni 2020

10u52 0 Roeselare De Nationale Veiligheidsraad benadrukte gisteren normaals dat massa-evenementen uit den boze blijven tot eind augustus. Culturele activiteiten met publiek zijn daarentegen vanaf 1 juli weer toegestaan, met een maximum van 200 personen. Voor de vzw Amate Galli die op het Rumbeekse Kerkplein buurthuis ’t Nest uitbaat was dit het teken om in allerijl een cultureel zomerprogramma uit te werken. Buiten en met een beperkt publiek.

“Onder de noemer ZomerNest pakken we uit met een gevarieerd aanbod dat we inplannen op acht zondagen en één zaterdag, vanaf zondag 5 juli tot en met zaterdag 29 augustus”, vertelt Frederik Turpyn van de vzw. “Het gaat om kleinschalige outdoor evenementen in de tuin van ons buurthuis aan het Kerkplein. De tuin is vlot bereikbaar via het fietspad ter hoogte aan theaterzaal OCAR. Per evenement laten we maximaal 52 toeschouwers toe.”

ZomerNest brengt in hoofdzaak muziek, maar er is ook ruimte voor comedy. “Op zondag 5 juli trappen we ZomerNest af met partyband Mr O. and the Havanas. Een week later brengt Ann Lee blues en Americana naar onze tuin. Op zondag 19 juli verwelkomen we Yves Bondue en op zondag 26 juli is er VANRSL Comedy met Joost Van Hyfte, Steven Degryse en Karel De Rijcke. Zondag 2 augustus is er blues met Guy Verlinde en Oliver Vanderbauwhede en op zondag 9 augustus verwennen we de liefhebbers van klassiek met Con Pasion. Op zondag 16 augustus trekken we de kaart van de folkmuziek. Meer info over dit optreden volgt nog. Liefhebbers van het hardere genre komen aan hun trekken op zondag 23 augustus met Sister May en afsluiten doen we op zaterdag 29 augustus in samenwerking met Muziekmoaziëk. Door het beperkte aantal plaatsen dient er gereserveerd te worden. Dit kan hier. Gezien de plaatsen beperkt zijn, we de geldende maatregelen moeten volgen en we de formule betalen aan de kassa hanteren, vragen we om ook effectief aanwezig te zijn bij de gereserveerde voorstellingen.”

Tickets kosten 8 euro, kinderen onder de 12 jaar zijn gratis welkom indien vergezeld door een volwassene. Ook bij slecht weer, tenzij code oranje en rood, gaan de evenementen door.