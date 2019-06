Niet alleen koopjes maar ook kamelen en een recordpoging polonaise op Roeselaarse Batjes Charlotte Degezelle

12 juni 2019

19u42 7 Roeselare De Roeselaarse Batjes zijn van vrijdag 21 tot en met maandag 24 juni aan hun 87e editie toe. De hoogdagen van de Roeselaarse commerce staan traditioneel niet enkel synoniem met kortingen maar ook met heel wat animatie en beleving. Een ritje maken op een kameel, een bijdrage leveren aan het West-Vlaams record polonaise dansen, een feestje bouwen met Raf en Ginette, je kans wagen voor de titel van Batjes kick-dartskampioen, … het kan allemaal tijdens het ultieme West-Vlaamse koopjesfestijn.

“De komende weken en dagen kan er niemand naast kijken of luisteren. Wieder goan noa de Batjes! Nationwide loopt er dezer dagen een grote mediacampagne om aan te kondigen dat de 87e Batjes eraan komen”, opent burgemeester Kris Declercq (CD&V). “En die dragen nog steeds dezelfde filosofie van in de beginjaren met zich mee”, pikt Dorien Naert van de vzw Shopping en Centrum Roeselare in. “De handelaars pakken uit met kwaliteitsartikelen aan scherpe prijzen en in de rand is er een scherp programma met de beste kwaliteit aan animatie en muziek.”

De 87e Roeselaarse Batjes gaan van start op vrijdag 21 januari. Al van ’s morgens zijn er koopjes te doen, maar de eigenlijke aftrap wordt gegeven om 18.30 uur. Dan verwelkomt Roeselare zijn reuzenfamilie op de Grote Markt en wordt ’t Vat van Rodenbach aangeslagen. “De kruik toont een afbeelding ontworpen door Melissa Casier uit Oostnieuwkerke”, verklapt Rudi Ghequire van Brouwerij Rodenbach. Er is die avond muziek van Discobar 8800, The Amazing Flowers en Gunther D.

Op zaterdag is er vanaf 14 uur Roeselare Danst op de Grote Markt. ’s Avonds om 19 uur speelt de Will Tura Tribute Band ten dans. “De enige band in Vlaanderen die de zegen kreeg van de meester himself”, weet Dorien. “Op zondag om 16 uur wordt samen met Laura Lynn op de Grote Markt een poging ondernomen om het West-Vlaams record polonaise te vestigen en om 19 uur verwelkomen we The Sonny Boys met Jan Wuytens. Dit wordt een heel apart optreden want zij traden ook op bij het allereerste Vat van Rodenbach.”

Op het Stationsplein is er van zaterdag tot en met maandag muziek en kinderanimatie met een springkastelenfestival en vier festivalletjes: Roeselpop met onder meer Knetter Kids Band en King’s Cadillac, Roeselbeatz waar dj’s baas zijn, Roeselswing dat onder andere Gene Thomas strikte en het Line Dance Festival. Het Stationsplein is trouwens ook de plek waar maandag om 23 uur de Batjes worden afgesloten met een spetterend vuurwerk.

Ook de andere centrumstraten laten zich tijdens de Batjes niet onbetuigd. In de Zuidstraat duiken Raf en Ginette, de nieuwe sterren aan het Batjesfirmament op, de Ardooisesteenweg wordt rockabillystreet met barbiers, pin-up girls, tattooeurs en oude Amerikaanse wagens, in de Oost- en Vlamingstraat kan je op de foto met Zeppe & Zikki, Aya en Otto & Belle, de Jan Mahieustraat wordt een speelstraat, Het Muntplein wordt ingepalmd door het ARhus-café en je kan er meedingen naar de titel van Batjeskampioen kick-darts, in de Mane- en Wallestraat kan je genieten van optredens en cocktails en in de Noord- en Sint-Amandsstraat kan je een ritje maken met een kameel. “Over nostalgie gesproken”, aldus Dorien. “Ooit pakte de Noordstraat uit met een olifant tijdens de Batjes. Nu zijn er drie kamelen en opstapplaatsen voor een ritje aan Optiek Roeselare en patisserie Davalie. Ik goa noa de Batjes en ‘k hope da gieder ook allemoale noa de Batjes zal goan.”

Het stadscentrum is verkeersvrij op zaterdag en zondag. Op grondgebied Roeselare brengen de stads- en streekbussen van De Lijn je gratis naar de Batjes. Meer op www.centrumroeselare.be.