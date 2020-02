Nicholas wil eerste armworstelclub van West-Vlaanderen oprichten: “Het is veel meer dan stoerdoenerij aan de toog” Charlotte Degezelle

19 februari 2020

16u05 0 Roeselare Nicolas Missinne (37) raakte als tiener gebeten door armworstelen en neemt sinds kort deel aan internationale wedstrijden. In West-Vlaanderen is de sport nog redelijk onbekend en daar wil Nicholas graag verandering in brengen. Hij zoekt gelijkgestemden om de eerste armworstelclub van de provincie op te richten.

“Er wordt vaak nogal lacherig gedaan over armworstelen. Mensen zien het als een spelletje aan de toog, als stoerdoenerij of een uiting van haantjesgedrag”, beseft Nicholas Missinne. “Maar het is veel meer dan dat, het is een echte sport, met een internationale competitie. Ik volg armworstelen al veertien jaar, maar ontdekte de sport eerder toevallig, want in de media komt het nooit aan bod. Zo zag ik de film Over the Top, waarin Sylvester Stallone een armworstelaar speelt, en begon in diezelfde periode aan powertraining te doen. Ik mat mijn krachten toen vaak al armworstelend met mijn vader. Op hetzelfde moment ontdekte ik ook John Brzenk, de beste armworstelaar aller tijden. Maar in Vlaanderen is de sport zo goed als onbestaande. In West- en Oost-Vlaanderen zijn zelfs geen clubs.”

Trainen

En zo bleef het al die jaren een passieve hobby voor Nicholas. Tot hij een jaar geleden Samuel Lesage uit Moeskroen leerde kennen. “In februari 2019 ging ik voor het eerst trainen in zijn club. Ik bakte er niets van en heb mezelf ook geforceerd, waardoor ik drie weken helse pijnen heb geleden. Maar ik was wel meteen verkocht. Armworstelen is zoveel meer dan wat de meeste mensen denken. Het is een combatsport vol techniek. Elke tegenstander is een verrassing, want het is niet omdat je enorm gespierd bent dat je een kei bent in armworstelen.”

Het is niet omdat je enorm gespierd bent dat je een kei bent in armworstelen Nicholas Missinne

Sinds die eerste training trekt Nicholas tweemaandelijks naar Moeskroen voor tafeltrainingen met een echte tegenstander. Daarnaast traint hij drie keer per week zijn vingers, armen en polsen met een speciaal krachtstation in zijn tuinhuis. “Vorig weekend heb ik deelgenomen aan mijn eerste wedstrijd in Moeskroen. In de toekomst wil ik aan nog meer competities delnemen, maar ik heb nog wat trainingswerk voor de boeg.”

Club opstarten

Maar dat armworstelen in Vlaanderen onbekend is, blijft een groot nadeel. “In de Verenigde Staten, het Oostblok, zelfs in Nederland, Frankrijk en Wallonië is armworstelen hot. Als ik dus aan wedstrijden wil deelnemen, moet ik grote afstanden afleggen.” Net daarom wil Nicholas armworstelen op de kaart zetten in West-Vlaanderen. “Ik wil mijn passie graag uitdragen. Ik wil een club opstarten en wedstrijden naar hier halen. Daarom zoek ik mensen die geïnteresseerd zijn in de sport, maar evengoed gyms die ons onderdak willen geven.” Wie zich aangesproken voelt, kan contact opnemen met Nicholas via nicholas.missinne@telenet.be.