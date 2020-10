Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel lanceert Snuiterkoffer: Hoofdpersonage uit boekjes van overleden kinderboekenschrijfster helpt kinderen en jongeren rouwen Charlotte Degezelle

13 oktober 2020

19u07 0 Roeselare Het Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel lanceert met de Snuiterkoffer een nieuwe troostkoffer die kinderen en jongeren moet helpen met thema’s als ziekte, verdriet, afscheid en dood om te gaan. Rode draad doorheen de koffers is Snuiter, het figuurtje dat de in 2018 overleden Nathalie Slosse bedacht om haar kinderen te betrekken bij haar moedige strijd tegen borstkanker en uiteindelijk het hoofdpersonage werd in een reeks boeken voor kinderen in moeilijke situaties. “Initiatieven als dit zorgen ervoor dat Nathalie nog elke dag bij ons is”, reageren haar ouders Piet Slosse en Agnès Loonis.

“Kinderen en jongeren die in contact komen met ziekte, verdriet, afscheid en dood proberen we vaak zo weinig mogelijk te belasten met deze thema’s en hen zelfs te beschermen tegen die realiteit”, opent Vanessa Schoonbaert van De Mantel. “Maar het is belangrijk om hen te ondersteunen bij de verwerking want dergelijke thema’s maken nu eenmaal wel deel uit van het leven. Wanneer deze onderwerpen vermeden worden, moete kinderen en jongeren in stilte met hun verdriet worstelen en kunnen ze zich onbegrepen voelen. Het is dus belangrijk dat ze betrokken worden en ondersteund, net zoals hun naaste familie.”

Maar net omdat rouw bij kinderen en jongeren voor veel volwassenen een moeilijk thema is, ontwikkelde De Mantel de Snuiterkoffer. “Mede door de coronacrisis krijgen we veel vragen en we ervaren dat er veel onwetendheid is bij het thema”, zegt directeur-coördinator Dries Messeyne. “De Snuisterkoffer moet hier een antwoord op bieden.”

Kanker

De Mantel ontwikkelde een Snuiterkoffer voor zowel 4- tot 8-jarigen als voor 8- tot 12-jarigen. Zoals de naam al doet vermoeden is Snuiter de centrale figuur in beide koffers. Het egeltje ontsproot aan het creatieve brein van de Brusselse Nathalie Slosse. “Het is een kanker die van Nathalie een schrijfster heeft gemaakt”, vertelt haar vader Piet Slosse. “Op haar 28e werd ze mama, maar amper 21 maanden later werd bij haar een agressieve kanker vastgesteld. Na de operatie kreeg ze chemo en radiotherapie maar ze worstelde met hoe ze haar ziekte en behandeling aan haar zoontje moest uitleggen. Samen met haar man probeerde ze allerlei spelletjes uit en zo groeide het idee om er ook een verhaaltje aan te koppelen. Eentje om misschien ook aan andere kinderen te vertellen. Het eindresultaat was in 2009 het voorleesboek ‘Grote Boom is ziek’ dat tevens het begin was van een hele reeks boeken voor kinderen die geconfronteerd worden met het ontslag van een ouder, een dodelijk ongeval, euthanasie,…” Nathalie overleed in november 2018. Op vandaag zet de vzw Talismanneke haar werk verder. “Wij vonden Nathalie haar boekjes heel mooi en dankbaar als leidraad voor onze troostkoffers en waren dan ook heel blij dat we de toestemming kregen om de figuur van snuiter te mogen gebruiken”, aldus Vanessa. “Ook de steun van de Koning Boudewijnstichting en Rotary Izegem maakte het verschil.”

Gratis

De Snuiterkoffers werken rond de thema’s ziekte en ziek zijn, verdriet en troost en afscheid en rouw. “Op aanvraag is er ook het thema euthanasie”, zegt Els Keukeleir. “De koffers bevatten de boekjes vzn Nathalie en andere materialen zoals kleurplaten, spelletjes, een dokterstasje, een dromenvanger, een troostegel, een herinneringsboekje dat ze kunnen invullen,… Eigenlijk alles om er een echte doe-koffer van te maken. In eerste instantie willen we met onze koffers de nodige troost en steun bieden aan de gezinnen van onze palliatieve patiënten. Maar ook de woonzorgcentra, ziekenhuizen, scholen en andere organisaties uit onze regio kunnen de koffer gratis ontlenen of beroep doen op onze expertise.”

De ouders van Nathalie Slosse zijn alvast bijzonder opgetogen over het eindresultaat. “Het maakt het verlies draaglijk. We hebben indertijd de totstandkoming van de boekjes van a tot z meegemaakt. We noemden het al lachend haar miserieboekjes en vroegen waarom ze niet eens iets vrolijk kon schrijven. Nathalie was er echt dag en nacht mee bezig. Nu zijn wij zeven op zeven bezig met de vzw. We reizen heel het land rond en genieten er van. Initiatieven als dit zorgen ervoor dat Nathalie nog elke dag bij ons is.”

