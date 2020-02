Negende Grote Prijs Jean-Pierre Monseré start op Markt van Hooglede Valentijn Dumoulein

08 februari 2020

16u36 2 Roeselare Wielerclub De Mandelzonen stoomt zich klaar voor de negende editie van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré op zondag 8 maart. Vorig jaar moest de wedstrijd nog noodgedwongen geannuleerd worden door noodweer, waardoor de rechtstreekse televisie-uitzending ook niet kon doorgaan. Dit jaar volgt een herkansing, met voor het eerst een start vanuit Hooglede.

Vorig jaar zou de GP voor het eerst vanuit Aalter starten, maar daar stak het noodweer een stokje voor. Om de veiligheid van de renners niet in gedrang te brengen werd de koers afgelast. “Gelukkig lieten onze sponsors ons niet in de steek”, zegt voorzitter Rino Vandromme. “Met Deceuninck en Subaru De Prêtre hebben we er zelfs twee hoofdsponsors bij gekregen. De start ligt voor het eerst op de Markt in Hooglede en dat zal ook in 2021 en 2022 het geval zijn. Een keuze die we uit veiligheidsoverwegingen hebben gemaakt. We kunnen er een vast parcours met grote rondes uittekenen en dat biedt voor zowel de renners als toeschouwers extra comfort.”

Tien lokale rondes

De wedstrijd wordt voor het eerst live uitgezonden op televisie via Sporza en Eurosport. Het parcours bestaat uit tien lokale rondes, met in totaal 196,8 af te malen kilometers. De Gitsberg zal alvast als scherprechter dienst doen. De aankomst ligt in Roeselare, met een nieuwe finish ter hoogte van het CM-gebouw in de Beversesteenweg. Ploegen die deelnemen zijn onder andere Deceuninck-Quick-Step, Lotto-Soudal, Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty Gobert, Team Arkéa-Samsic en CCC Development Team.

Vijftig jaar wereldtitel

Omdat het dit jaar precies vijftig jaar geleden is dat Monseré wereldkampioen werd, zal de reportage van Belga Sport rond hem heruitgezonden worden. Voor de gelegenheid kan je museum Koers in Roeselare die dag gratis bezoeken.

Er is ook een VIP-formule voor 180 euro. In ruil daarvoor krijg je om 9 uur een ontbijt in feestzaal Trax in Roeselare en een lunch in De Gulden Zonne in Hooglede. Tijdens de wedstrijd kan je een ronde in een volgwagen meemaken of de wedstrijd live volgen in VIP-café Leicester Town aan de aankomstzone. Na de aankomst is er in Trax nog een uitgebreid diner en een optreden van Sam Gooris.

