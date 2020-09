Negen fietsvriendelijke routes richting AZ Delta campus Rumbeke ingefietst CDR

21 september 2020

13u30 0

De nieuwe fietspaden naar AZ Delta zijn maandag officieel ingefietst. Hiervoor stapten mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) samen met de directie en enkele medewerkers van AZ Delta op de fiets en ze reden richting Oekene. “Daar is ter hoogte van de Burgemeesterstraat een fietsbrugje aangelegd over de Scheidingsbeek waardoor de parking van AZ Delta en de Burgemeesterstraat of Kerkweg rechtstreeks met elkaar verbonden zijn”, weet de schepen. “Bij de bouw van de nieuwe campus Rumbeke ging sowieso veel aandacht naar een vlotte bereikbaarheid per fiets. Als belangrijke werkgever in de regio stimuleert AZ Delta haar medewerkers om met de fiets naar het werk te komen. Samen met hen werkten we fietsvriendelijke routes uit. Er werden negen routes vanuit naburige gemeenten richting campus Rumbeke aangelegd. Alle fietsers die een locatie langs of nabij de routes willen bereiken, kunnen nu profiteren van deze veilige fietsverbindingen.”