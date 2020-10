Negen coronapatiënten in AZ Delta, ook drie artsen positief Alexander Haezebrouck

07 oktober 2020

17u18 3

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, net als het aantal ziekenhuisopnames. In ons land verblijven momenteel 952 besmette patiënten in ziekenhuizen. In onze regio blijft het aantal ziekenhuisopnames voorlopig echter beperkt. In het AZ Delta gaat het om negen patiënten, waarvan één iemand op de dienst intensieve zorgen ligt. Daarnaast raakten ook drie artsen van het AZ Delta besmet met het virus. “Op een totaal van 380 artsen valt dat gelukkig mee”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck.