Nederlandse vanHaren neemt negen West-Vlaamse Brantano-filialen over Valentijn Dumoulein

11 september 2020

14u14 0 Roeselare Het Nederlandse vanHaren zal in ons land veertig filialen van de failliete schoenenketen Brantano overnemen. Voor West-Vlaanderen gaat het om vestigingen in Brugge (2), Ieper, Knokke-Heist, Oostende, Roeselare, Torhout, Waregem en Wevelgem.

VanHaren heeft in ons land al schoenenwinkels en doet met deze overname een gevoelige uitbreiding. De naam Brantano blijft niet behouden en er komt dus een nieuwe ketennaam. De overgenomen winkels krijgen een nieuwe naam. Hoeveel mensen er aan de slag zullen kunnen, is nog altijd niet duidelijk. De Brantano-werknemers zullen niet automatisch de overstap kunnen maken, maar “we staan er heel erg voor open om oud-Brantano werknemers als nieuwe collega’s in de vanHaren familie te verwelkomen”, stelt vanHaren in een persbericht. Aan welke voorwaarden dat zal zijn, is ook nog niet duidelijk. De heropening is gepland vanaf februari 2021.

Hier vind je een overzicht van de andere winkels in Vlaanderen die overgenomen zijn.

Meer over Brantano

Brugge

Ieper

Knokke-Heist

Oostende

Roeselare

Torhout

VanHaren