Neckermann-klanten reageren teleurgesteld: “Eerst taxi geannuleerd, daarna op trein moeten horen dat reis naar Senegal niet doorgaat” CDR

24 september 2019

07u46 0 Roeselare Thomas Cook België laat dan toch geen klanten meer vertrekken die een pakketreis boekten. Het Roeselaarse koppel Willy Maddelein en Lucrèce Raes zou dinsdagochtend richting Senegal reizen, maar hoorde op de trein naar de luchthaven dat ze straks wellicht rechtsomkeer mogen maken. “Gisteren hadden we hoop, nu overheerst de teleurstelling”, aldus Lucrèce.

Wie een pakketreis boekte via Thomas Cook België, zal vandaag niet kunnen vertrekken met het vliegtuig. Dat laat de touroperator zelf weten en is bijzonder slecht nieuws voor Willy Maddelein en Lucrèce Raes. Na de berichtgeving over het faillissement van de Britse groep Thomas Cook Group Plc. trok het Roeselaarse koppel gisterenochtend naar het kantoor van Neckermann in Roeselare. Daar kregen ze te horen dat ze vandaag toch zouden kunnen vertrekken naar Senegal.

Gisteren konden we nog online inchecken. Vanmorgen om 5.45 uur zag ik plots dat de taxi die we via Neckermann geregeld hadden, geannuleerd was

“We konden zelfs nog online inchecken”, vertelt Lucrèce. “We hadden er dus alle hoop op dat de vakantie waar we zo naartoe leefden toch zou doorgaan. Om 10.55 uur zouden we het vliegtuig opstappen. Maar vanmorgen bekeek ik rond 5.45 uur nog even mijn mailbox en zag ik een bericht dat de taxi die ons naar de luchthaven zou brengen geannuleerd was. Een geluk dat ik nog even keek want anders zaten we daar nog steeds op wacht. Het is triestig dat er maar zo gecommuniceerd wordt.”

Het koppel besliste in allerijl om dan maar de trein te nemen richting Zaventem. Onderweg hoorden ze het nieuws dat er vandaag niemand op reis zal kunnen vertrekken. “Ik vrees dat we straks de reis richting Roeselare opnieuw zullen mogen aanvatten”, aldus Lucrèce. “Gisteren hadden we hoop, nu overheerst de teleurstelling. Dankzij het Garantiefonds zullen we onze centen wellicht wel grotendeels terug zien, al zal dit mogelijk een jaar duren. Maar het is heel jammer dat onze reisplannen in het water vallen. We keken zo uit naar die trip.”