Natuurpunt leert bewoners Zilverberg vogels ‘voeren en beloeren’ Sam Vanacker

25 januari 2020

17u21 0 Roeselare Het laatste weekend van januari staat traditioneel in het teken van het Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. De natuurvereniging zette zaterdag de telescopen op in en naast het cafetaria van woon-en zorgcentrum De Zilverberg in Rumbeke en leerde de bezoekers vogels ‘beloeren en voeren’

Vrijwilligers van Natuurpunt gaven zaterdagnamiddag bezoekers en bewoners van het woon-en zorgcentrum een woordje uitleg over de soorten vogels in Vlaanderen, terwijl er ook duchtig vogels geteld werden. Bezoekers leerden ook hoe je zelf makkelijk vogelvoer kunt maken op verschillende manieren. Zo werden er vetbolletjes gemaakt van gesmolten ossewit, maakten bezoekers van De Lovie heel wat parelsnoeren van pindanoten en smeerden kinderen wc-rolletjes in met pindakaas en vogelzaad. Het cafetaria van het woon-en zorgcentrum zat goed vol en het initiatief, dat een samenwerking is van de stad Roeselare, de provincie en Natuurpunt, kon op heel wat belangstelling rekenen.

“Spijtig dat het zo mistig is“, zegt Martine Lakiere. “Al kunnen we zeker van een succes spreken. Zo hebben we zelfs net een reiger gespot. Elk jaar proberen we trouwens een ander plekje op te zoeken. Vijf jaar geleden stonden we nog met een standje in het Geitepark, maar nu zoeken we telkens een plek of een wijk waar er voor wat randanimatie gezorgd kan worden. Hier in De Zilverberg werden we met open armen ontvangen. De bewoners hebben zelfs versiering gemaakt voor ons en de ergotherapeuten gaan straks op vogelwandeling met enkele bewoners.”

Uil losgelaten

Henri Tilleman (87) en zijn vrouw Denise Pollet (79) genoten er alvast van. “Mijn man was destijds bestuurslid van vogelvereniging De Wielewaal en hij gaf les in het college”, vertelt Denise. “Thuis hadden we vroeger ook altijd vetbolletjes en nestkastjes hangen voor de vogels. Ooit had iemand een gewonde uil bij ons binnen gebracht. Henri heeft het diertje er weer helemaal bovenop geholpen en hij heeft de uil dan op de speelplaats van het college losgelaten, voor de ogen van honderden leerlingen. Dat verhaal hebben we vandaag al een paar keer verteld. Henri is er terecht heel trots op. Zorg dragen voor de natuur vinden we belangrijk.”

Wie mee wil helpen vogels tellen, kan dat trouwens nog altijd. Het enige dat je hoeft te doen is een kwartiertje in je tuin gaan staan en het aantal vogels doorgeven via www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend