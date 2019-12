Nancy heropent op oudejaar De Nieuwe Ruiter: “Nieuwe start voor mij en voor het café” Charlotte Degezelle

05 december 2019

17u23 2 Roeselare De nakende jaarwissel betekent een nieuwe start voor het bekende café De Nieuwe Ruiter. Op oudejaarsavond heropent Nancy Deserrano (50), een van de vaste waardes achter de toog in poolhal Duqkie’s Place, het café. Nancy wil van De Nieuwe Ruiter, dat al sinds april 2018 leeg staat, opnieuw het populaire volkscafé maken dat het decennialang was.

De Nieuwe Ruiter is een Roeselaars horecamonument. Het café was jaren verbonden met de familie Lamsens. Eerst stonden Rosika Lamsens en haar man Frans Debrauwer er achter de toog, later nam zoon Johan het café over. De laatste uitbaters waren Jurgen Grymonprez en Heidi Tuyte. Zij sloten het café in april 2018 na een mislukte overval. Sindsdien stond de zaak leeg, maar wijk De Ruiter mag juichen, want over enkele weken komt er weer leven in de brouwerij. Dat liet de nieuwe uitbaatster donderdag weten via sociale media.

Sterke band met stamgasten

Nancy Deserrano is gepokt en gemazeld in de horeca. “Ik kreeg de liefde voor de horeca met de paplepel mee”, vertelt ze. “Mijn ouders hebben jarenlang café De Gilde in Moorslede uitgebaat en zelf hield ik café in Meulebeke en Izegem. In Roeselare ben ik vooral gekend als gezicht van poolhal Duqkie’s Place op de Beversesteenweg. Ik heb er zeven jaar graag gewerkt, maar een poolhal is geen café. Je hebt wel mensen die er vaak over de vloer komen, maar niet die echte stamgasten met wie je een sterke band opbouwt. En net dat miste ik. Vandaar de keuze om opnieuw voor een eigen zaak te gaan.”

Verenigingen

Nancy koos er met De Nieuwe Ruiter niet de minste uit en wil er meteen een lap omgeven. Ze koos dan ook niet zomaar 31 december als openingsdatum. Een nieuw jaar staat volgens haar synoniem met zowel een leuk feestje, maar ook met een nieuwe start voor haar en voor het café. In grote lijnen blijft De Nieuwe Ruiter straks het café dat altijd al bijzonder populair was. Volks en met ruimte voor verenigingen. “Verenigingen die op zoek zijn naar een stek zijn welkom”, zegt Nancy.

Voor de voetbalfans kan ik nu al melden dat het EK hier niet ongemerkt voorbij zal gaan. Ik ben zelf een hevig supporter van onze Rode Duivels Nancy Deserrano

“Nu al kan ik bevestigen dat verschillende biljartclubs hier zullen neerstrijken. Ook de zaal stel ik ter beschikking voor vergaderingen en feestjes en op termijn wil ik ook graag enkele snacks serveren. Voor de voetbalfans kan ik nu al melden dat het EK hier niet ongemerkt voorbij zal gaan. Ik ben zelf een hevig supporter van onze Rode Duivels, dus daar moet ik wel mee aan de slag. Tot slot wil ik ook graag die typische familiedagen als vader- en moederdag of Pasen in de kijker zetten.”

Wie bij de heropening van De Nieuwe Ruiter wil zijn, noteert nu best 31 december om 23 uur in zijn agenda. Vanaf dan zal het café op weekdagen open zijn vanaf 10 uur, in het weekend kun je er al terecht om 9 uur.