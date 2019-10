Nakomelingen eren oud-strijder Odiel Haspeslagh CDR

07 oktober 2019

De nabestaanden van Odiel Haspeslagh, die zowel in het Roeselaarse als in Frankrijk wonen, brachten een eresaluut aan hun grootvader die tijdens de Eerste Wereldoorlog ons land hielp bevrijden. Ze verzamelden aan zijn graf waar ze een gedenkplaat onthulden. Haspeslagh was tijdens WOI ingelijfd bij het tweede bataljon Jagers te Voet. Tijdens één van de aanvallen van de Duitse troepen overleefde hij een gasaanval maar tijdens één van de laatste gevechten raakte hij gewond in Bikschote. Amper enkele dagen voor de wapenstilstand kreeg hij een kogel in z’n voet. Odiel werd na de oorlog gelauwerd en kreeg verschillende eretekens. Zo werd hij Ridder in de Kroonorde en ontving hij het Oorlogskruis en de Ijzermedaille. Na de oorlog ging Odiel Haspeslagh in Frankrijk werken en na zijn pensioen keerde hij terug naar Rumbeke.