Nagenieten van de Tour bij KOERS dankzij nieuwe Tourgerelateerde objecten en mini-expo over tien jaar Natourcriterium Charlotte Degezelle

22 september 2020

17u45 1 Roeselare Touradepten die nu al heimwee hebben naar de Ronde van Frankrijk moeten in KOERS. Museum van de Wielersport zijn. In de nasleep van de Tour kan je in het museum aan het Polenplein terecht om enkele nieuwe Tourgerelateerde objecten, met een fiets van Eddy Merckx als pièce de résistance, te bekijken net zoals een expo die terugblikt op de tien voorbije edities van het Roeselaarse Natourcriterium.

“Het is vandaag een bijzondere dag. We zijn twee dagen na het einde van de Tour en normaal zou vandaag, hoewel de Ronde uitzonderlijk in september werd verreden, het Roeselaarse Natourcriterium plaatsvinden”, opent sportschepen José Debels. “Omwille van Covid-19 kon de elfde editie echter niet doorgaan. Toch blikken de organiserende vzw Roeselare Koerst en KOERS graag terug op de voorbije tien edities. Dit aan de hand van tien wielershirts, eentje per editie, die tentoongesteld zijn op het schoon verdiep van het museum. Het gaat onder meer om truien van Sagan, Froome, Bernal, Naesen en Kittel. Via de Erfgoedapp kunnen de bezoekers het verhaal achter elk shirt ontdekken.” En er is meer. Dankzij de sponsors van het Natourcriterium worden er ook enkele mooie prijzen aan de mini-expo gekoppeld. Om iets te winnen hou je best de sociale media van KOERS en Roeselare Koerst in de gaten. De expo loopt trouwens tot en met de Ronde van Vlaanderen op 17 oktober.

Wie speciaal naar KOERS trekt om die tijdelijke expo te bezoeken, kan ondertussen ook enkele nieuwe Tourgerelateerde collectiestukken ontdekken. “Het nieuwe topstuk is een koersfiets van Eddy Merckx uit 1968”, duidt Dries De Zaeytijd. “Tot nu toe hadden we nog geen fiets van de Allergrootste die vijf keer de Tour won. Dankzij de familie Blanckaert komt daar nu verandering in. Zij konden de fiets die ze in bruikleen geven indertijd kopen van een ploegmaat van Merckx. Eerst werd die jaren gebruikt, maarde laatste jaren stond de fiets op zolder. Wij gingen de authenticiteit na en de fiets werd ook op punt gesteld door ex-profrenner Ludwig Wynants die kenner is van koersfietsen van Merckx.” Daarnaast kan je voortaan ook een koersfiets van Jan Ulrich die dateert uit 2005 zien in KOERS. “Het is de fiets waarmee hij z’n laatste Tour reed”, weet eigenaar Bert Bert. “Ik kon hem bemachtigen via Ulrich z’n ploegleider Walter Godefroot. De fiets is volledig op maat gemaakt en enkel de wielen zijn niet meer origineel. Ik stel de fiets van m’n idool graag ter beschikking van het museum.”

De oudste nieuwe aanwinsten dateren uit het interbellum. “Een moeilijke periode om collectiemateriaal over te vinden”, zegt Dries. “Maar wij worden zelf gecontacteerd door Luc Vanmoere, de kleinzoon van Oost-Vlaming Maurice De Waele die in 1929 de Tour won. Dankzij hem kunnen we drie unieke Tourdiploma’s en een kader vol medaille’s opnemen in onze collectie.” “Ik vond het jammer dat er hier in het museum niets te zien was van m’n grootvader”, zegt Luc. “Bovendien heb ik de indruk dat mijn grootvader wat in de vergetelheid geraakt is. Zo hoorde ik zijn naam nog nooit vallen in Vive Le Vélo Misschien komt daar nu verandering in.” Meest recente collectiestuk tot slot is een wielershirt van Elisa Longo Borghini dat ze dit jaar droeg tijdens La Course by Le Tour de France.