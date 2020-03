Nadat regels massaal met de voeten worden getreden: extra maatregelen moeten principe van fietsstraat afdwingen Tijdens derde trimester ook proefproject met ‘schoolstraten’ Charlotte Degezelle

10 maart 2020

12u49 4 Roeselare Twee jaar na de omvorming van de Kattenstraat tot fietsstraat blijven heel wat automobilisten er de regels aan hun laars lappen. Daarom gaat het stadsbestuur vanaf de paasvakantie enkele extra maatregelen nemen om de straat te optimaliseren als fietsstraat. Daarnaast gaat de stad vanaf het derde trimester ook experimenteren met een schoolstraat aan de Burgerschool en de Vrije Centrumschool.

Sinds juni 2017 zijn fietsers de baas in de Kattenstraat, die nog altijd de enige fietsstraat van Roeselare is. Maar jaren later wanen heel wat automobilisten zich er nog altijd koning. Ze rijden sneller dan de toegelaten 30 kilometer per uur en halen ook ongegeneerd fietsers in. Het stadsbestuur zette in november 2019 al een eerste stap om de fietsstraat te verbeteren. “Alle inwoners konden online een bevraging rond de fietsstraat invullen, terwijl de buurtbewoners van de fietsstraat een papieren versie van de bevraging in de bus kregen”, weet mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). “In totaal vulden 373 mensen - zowel fietsers als automobilisten - de bevraging in, waarvan er 91 in de Kattenstraat of de zijwegen wonen. Daarnaast zijn we ook gaan praten met de Fietsersbond en met de directie van de Burgerschool en de Vrije Centrumschool, die in de Kattenstraat en de nabijgelegen A. Rodenbachstraat liggen.”

Extra maatregelen

Met de resultaten van die bevraging ging de stad aan de slag om enkele verbeteringsvoorstellen uit te werken. “Uit de enquête is gebleken dat de buurt geen voorstander was van circulatiemaatregelen”, weet de schepen. “Daarom focussen we meer op infrastructurele en verkeerstechnische maatregelen. Zo moeten middengeleiders tussen de Weststraat en de Uilstraat inhalen onmogelijk maken en de snelheid doen dalen. Verder gaan we de voorrangsregeling wijzigen aan het kruispunt met de Kattenstraat en de Weststraat en een verplichte stop invoeren voor het verkeer uit alle zijstraten. Extra signalisatie en markeringen moeten de fietsstraat nog beter aanduiden. Deze werken zullen tijdens de paasvakantie uitgevoerd worden.”

Schoolstraten

Daarnaast sloot de stad ook een akkoord met de directies van de Burgerschool en de Vrije Centrumschool om te experimenteren met schoolstraten. “Dit proefproject zal in het derde trimester van dit schooljaar lopen. Dit betekent dat de Kattenstraat tussen de A. Rodenbachstraat en de Uilstraat op het einde van de schooldag een halfuur afgesloten zal zijn voor auto's. In juni gaan we het proefproject evalueren om te zien of ermee verdergaan tijdens het schooljaar 2020-2021”, besluit de schepen.