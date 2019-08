Nacht van de Punch strikt Paul Michiels en De Romeo’s Sam Vanacker

21 augustus 2019

11u27 0 Roeselare Op zaterdag 21 september worden de Expohallen terug omgetoverd tot een feestpaleis voor de jaarlijkse Nacht van de Punch. De gastartiesten voor de zesentwintigste editie zijn niemand minder dan Paul Michiels en De Romeo’s.

Het driedelige concept van de Nacht van de Punch blijft even eenvoudig als succesvol. De deuren gaan open om 19.45 uur en om 20.30 uur wordt de punch feestelijk gepresenteerd, geflambeerd en opgediend. Daarna verzorgt organisator Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden uit Hooglede een 2,5 uur durend concert, begeleid door een rockgroep en met gastartiesten van de bovenste plank. Dit jaar staan Paul Michiels en De Romeo’s op het podium. Dansschool Dançar verzorgt de dansacts en de presentatie is in handen van Ward D’Hulst. Na het concert is er een fuif tot in de vroege uurtjes met dj Tim Vandenberghe.

Er wordt een busdienst voorzien van de markt van Hooglede naar de Hallen en terug. Kaarten kosten 25 euro en zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen bij de leden van de Harmonie of op www.nachtvandepunch.be. Er zijn ook verschillende vip-arrangementen beschikbaar.