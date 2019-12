Na wildgroei van barbershops in Kortrijk: “In Roeselare nog geen klachten, maar barbershops worden van dichtbij opgevolgd” CDR

15u08 4 Roeselare In Kortrijk ging een gerenommeerde kapperszaak op de fles omdat er het voorbije jaar 27 barbershops bijkwamen in de Guldensporenstad. In Roeselare loopt het niet zo’n vaart. Daar zijn er negen barbershops, die door de politie en de inspectiediensten van nabij worden opgevolgd.

Het Kortrijkse kapsalon Julien Thibaut Hairstylist moest na amper vier maanden de deuren sluiten. Failliet. Als reden geeft de zaakvoerder aan dat hij een te radicale investering heeft gedaan, maar daarnaast verwijst hij ook naar het veelvoud aan barbershops in de Guldensporenstad. “Ze schieten als paddenstoelen uit de grond”, vertelt hij. “Je krijgt er al een kappersbeurt voor tien tot vijftien euro. Ook dat is een probleem.”

Het afgelopen jaar kreeg Kortrijk er 27 barbershops bij. Op de gemeenteraad eerder deze week was te horen dat dit de Kortrijkse kappers ongerust maakt. “Roeselare telt negen barbershops en we hebben nog geen klachten binnengekregen over deze shops”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Er is geen vestigings- of uitbatingsvergunning en dit reglementeren is moeilijk omdat het effect op de openbare orde niet aan te tonen is. Daarnaast gelden voor deze sector ook geen beroepsvereisten meer. Maar de barbershops worden wel opgevolgd door de politie. Zo worden er geregeld controles gedaan door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening waarbij de politie de coördinatie en bijstand opneemt. In het verleden hebben de inspectiediensten al verschillende boetes opgelegd en werd één zaak (tijdelijk) gesloten op burgemeestersbevel.”