Na wedstrijd met vijf dagen extra verlof : aantal griepvaccinaties op sommige diensten Motena verdubbeld, limiet nipt niet gehaald Valentijn Dumoulein/Klaas Danneel

03 januari 2020

13u47 0 Roeselare Vijf dagen extra verlof. Met die motivatie wilde Motena, het voormalige Zorgbedrijf Roeselare, het aantal griepvaccinaties bij zijn personeelsleden omhoog krijgen. Deed zeventig procent dat, dan zou een onschuldige hand er een weekje extra verlof voor één werknemer uit loten. Nu blijkt dat het aantal wel gestegen is, maar op 64,42 is blijven steken, maar er volgt toch een loting.

De Vlaamse overheid had graag gezien dat tegen dit jaar tachtig procent van alle zorgpersoneel zich liet vaccineren tegen de griep. Motena bleef in 2017 nog steken op een vaccinatiegraad van 48,67 procent en in 2018 – door het loten van cadeaubonnen – steeg dat al nar 53,87 procent. Met het weekje extra verlof als ‘prijs’ werd dit keer 64,42 procent op 812 personeelsleden gehaald. “Hiermee halen we niet de verhoopte 70 procent, maar de lat lag dan ook bijzonder hoog”, beseft voorzitter Bart Wenes. “We sluiten toch af met een mooie winst van 10,55 procent tegenover 2018. “

Toch verdubbeling bij sommigen

Toch maakt hij enkele reflecties. “Er werken 455 presoneelsleden in onze vier woonzorgcentra. Daar halen we voor het eerst wel de graad van zeventig procent. Het personeel van onze kinderopvang scoort dan weer 61,86 procent, een verdubbeling tegenover vorig jaar. En ook onze ondersteunende diensten, die niet rechtstreeks in contact met ons doelpubliek komen, klokken af op 56 procent. Het eindresultaat is niet de magische zeventig procent, maar alle eenheden binnen Motena hebben een zeer sterke stijging. Uit de namen van de gevaccineerden – op de diensten die wél zeventig procent haalden – zal een onschuldige kinderhand op de nieuwjaarsreceptie in het Fabriekspand iemand toch gelukkig maken met vijf extra verlofdagen.”