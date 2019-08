Na twee weken is kraanwater in Roeselare weer drinkbaar kg

05 augustus 2019

18u26

Bron: Belga 0 Roeselare Na twee weken hebben de inwoners van Roeselare terug drinkbaar water. De Watergroep had al de leidingen gespoeld en nu lijkt het probleem opgelost te zijn. De oorzaak van de vervuiling is nog niet bekend. De gedupeerde inwoners krijgen een schadevergoeding van 25 euro.

Vrijdag heeft de Watergroep de leidingen gespoeld met chloor. Uit de stalen die daarna genomen zijn, blijkt dat het water nu weer drinkbaar is.



Twee weken lang zaten 250 gezinnen zonder drinkwater. De Watergroep deelde zelf water uit en inwoners konden drinkbaar water krijgen bij de brandweer.



Wat de oorzaak is van de vervuiling is nog niet duidelijk. Dat zal de Watergroep nu verder onderzoeken.