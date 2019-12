Na spectaculaire roof bij Apple-specialist: minderjarige boefjes weer op vrije voeten Hans Verbeke

06 december 2019

17u28 0 Roeselare De vier Roemeense minderjarigen dieven die bij Apple-specialist Willaert in Roeselare twee dure laptops pikten en na een achtervolging gevat werden door de politie, zijn weer op vrije voeten. “Volgens de wet zijn de feiten die ze gepleegd hebben niet zwaar genoeg om hen te laten opnemen in een gesloten instelling”, klinkt het bij het parket.

Drie boefjes - de vierde zat wat verderop te wachten aan het stuur van een vluchtwagen - stapten een week geleden binnen bij Apple-specialist Willaert langs de Brugsesteenweg in Roeselare. De zaakvoerder was op dat moment net even naar achter gegaan, in zijn privévertrekken. De man zag nog hoe één van de boefjes twee dure laptops meegriste. Hij zette de achtervolging in en werd daarbij geholpen door een koerier die toevallig in de buurt was. Die kon de daders niet tegenhouden maar wel hun vluchtwagen filmen en zo een accuraat signalement doorspelen naar de politie.

Laptop in de gracht

De Audi met Franse nummerplaat kon worden tegengehouden net voor de verdachten de snelweg zouden oprijden. Tijdens de achtervolging zagen de agenten hoe uit het raam van de vluchtwagen een doos werd buitengegooid waarin een nagelnieuwe MacBook Pro (waarde: zo’n 3.000 euro) stak. De andere laptop waren de daders voordien al kwijtgespeeld toen ze te voet op de vlucht gingen. De politie vond de nieuwe laptop terug in de gracht, drijfnat en dus naar de vaantjes.

Plaatsing niet mogelijk

De vier verdachten - respectievelijk 14, 16 (twee van hen) en 17 jaar oud - werden ter beschikking gesteld van het parket maar mochten na verhoor weer beschikken. “Dat lijkt misschien vreemd maar wettelijk gezien, kunnen we niet anders”, zegt Tom Janssens van het Kortrijkse parket. “Een plaatsing in een gesloten instelling is alleen mogelijk als ze feiten gepleegd hebben waarvoor ze minimum vijf jaar cel riskeren. In dit geval was dat niet zo, het ging om een eenvoudige diefstal, zonder verzwarende omstandigheden zoals braak of geweld. Wat we wel kunnen, is bijvoorbeeld het gezin van de verdachten onder toezicht laten plaatsen, waarbij een sociaal assistent de situatie opvolgt. Maar ook dat is vrijwel onmogelijk, vermits de verdachten in zigeunerkampen leven.”

Nieuw verschijnsel

In gerechtelijke kringen valt te vernemen dat buitenlandse dievenbendes almaar meer gebruik maken van minderjarigen om bij ons hun slag te slaan. “Ze weten dat we de minderjarigen eigenlijk niks kunnen maken en ze geen gevaar lopen opgesloten te worden. Dat is frustrerend, niet alleen voor ons maar ook voor de slachtoffers en de politiediensten.” De vier Roemeense minderjarigen mogen dan al op vrije voeten zijn, hun vluchtwagen is wel in beslag genomen. “Dat is dan toch iets”, zucht Carl Willaert die ontstemd reageert als hij hoort dat de boefjes weer op vrije voeten zijn. “Maar die 3.000 euro van de vernielde nieuwe laptop zal ik zelf mogen ophoesten.”