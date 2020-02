Na Spaans avontuur: Stefaan en Martine heropenen Het Rijk der Zinnen als eet- & praatkaffee Carpe Diem Charlotte Degezelle

21 februari 2020

12u04 4 Roeselare Stefaan Willaert (47) en Martine Deprez (57) blazen nieuw leven in horecamonument Het Rijk der Zinnen. Zaterdag heropenen zij het restaurant langs de Onze-Lieve-Vrouwestraat als eet- & praatkaffee Carpe Diem. De nieuwe zaak betekent voor het koppel, dat de voorbije jaren in het Spaanse Tenerife woonde en werkte, een nieuwe start en specifiek voor Stefaan een terugkeer naar de Roeselaarse horeca waarin hij in het verleden al z’n strepen verdiende.

23 jaar lang herbergde de art-decowoning langs de Onze-Lieve-Vrouwestraat 9 restaurant Het Rijk Der Zinnen. Tot Ingrid Soete er begin oktober 2018 een punt achter zette. Sindsdien stond de horecazaak over te nemen. Maar op zaterdag 22 februari zwaait de voordeur er opnieuw open dankzij Stefaan Willaert en Martine Deprez die er eet- en praatkaffee Carpe Diem starten. En Stefaan, die is geen onbekende in horecamiddens. “Ik ben indertijd naar Antwerpen getrokken om er te studeren en ben er blijven plakken. De Sinjorenstad was toen de plek bij uitstek voor wie economie of handelswetenschappen wou studeren en lokte ook heel veel West-Vlamingen. 12 jaar lang baatte ik er op de Ossenmarkt het West-Vlaamse studentencafé Tempus uit. Die zaak was de thuishaven van drie West-Vlaamse studentenclubs en ik ken dan ook vermoedelijk alle West-Vlamingen die indertijd in Antwerpen studeerden”, vertelt Stefaan. “In 2010 ben ik er gestopt. Onder meer doordat het aantal West-Vlaamse studenten er flink afnam doordat ook de universiteiten in Kortrijk, Leuven en Gent inzetten op die specifieke opleidingen.”

Als echte Roeselarenaar keerde Stefaan terug naar zijn thuisstad waar hij het gezicht werd van café Amadeus langs de H. Consciencestraat en later van Het Bourgondisch Kruis in de Noordstraat. “Het is daar dat we mekaar leerden kennen”, zegt Martine die afkomstig is van Wevelgem en jaren in de gehandicaptenzorg werkte. “Eind 2017 vertrokken we samen richting Tenerife. Maar we hadden het er sneller gezien dan verwacht. Sinds oktober vorig jaar zijn we terug. Het was al snel duidelijk dat we samen een horecazaak wilden openen, maar we moesten eerst heel ons leven hier in België opnieuw van nul opbouwen.”

Maar na enkele maanden is het koppel opnieuw volledig gesetteld en starten ze samen een nieuw avontuur. “Heel toevallig botsten we op het pand van Het Rijk der Zinnen dat te huur stond. We waren direct overtuigd door de charme van het gebouw en de aangename sfeer. We huren het gelijkvloers van Ingrid die hier boven blijft wonen.” Vanaf zaterdag gaat Het Rijk der Zinnen door het leven als eet- & praatkaffee Carpe Diem. “Iedereen is hier welkom om te genieten van authentieke Vlaamse kost zoals vol-au-vent, stoofvlees, balletjes in tomatensaus of, onze specialiteit, scampi’s van het huis. Maar je kan hier even goed genieten van een glas, zo hebben we Rodenbach en Stella op tap, en wat tapas. Over dat laatste hebben we heel wat bijgeleerd tijdens onze periode in Spanje. ’s Namiddags doen we trouwens ook beperkte tearoom. We staan te trappelen om aan dit nieuw hoofdstuk te starten. De eerste reacties zijn alvast heel positief.”

Eet- & praatkaffee Carpe Diem opent zaterdag om 11 uur de deuren. Vanaf dan ben je op maan- en dinsdag welkom van 11 tot 23 uur, op donderdag van 15 tot 23 uur, op vrij- en zaterdag tussen 11 en middernacht en op zondag van 11 tot 23 uur. De keuken is open van 12 tot 15 en van 18 tot 22 uur.