Na Rumbeke Kermis, nu ook Kermiscafé van de agenda geschrapt

28 juli 2020

Vorige week al annuleerde stad Roeselare de kermis in Rumbeke, en nu besliste ook KSA De Torrewachters om hun jaarlijkse activiteiten in de rand te schrappen. Zowel het Kermiscafé, dat tussen 31 juli en 9 augustus voor wat sfeer zou zorgen in het centrum van Rumbeke, als de Kidsrun en de Rolmarathon vinden niet plaats. “We kunnen de veiligheid niet garanderen, ook al proberen we alles te ontsmetten en goed organiseren. De kleinere bubbels maken het heel moeilijk, maar ook door mondmaskers en huidige omstandigheden zou het geen aangename editie worden”, klinkt het.