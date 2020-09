Na optreden in café botsing met auto van artiest: boete en rijverbod LSI

10 september 2020

15u40

Bron: LSI 0 Roeselare Een 59-jarige automobilist uit Roeselare moet van de politierechter zijn auto 15 dagen langs de kant laten staan en een boete van 1.200 euro betalen.

Op 20 oktober 2019 woonde Johan D. in een café een optreden bij. Na afloop wou hij naar huis vertrekken maar hij kwam in aanrijding met het voertuig van de artiest, die net wat spullen aan het inladen was. Ondanks de botsing vervolgde D. zijn weg. Een vriend van de artiest sprong in de auto en liet D. halt houden. Hij bleek 1,77 promille alcohol in het bloed te hebben. “Ik had vier Omers gedronken”, gaf hij toe. Het was voor de man de eerste keer dat hij voor een politierechtbank moest verschijnen.