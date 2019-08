Na inzamelactie ook eetfestijn na zware woningbrand LSI

29 augustus 2019

09u17

Bron: LSI 0 Roeselare Na een succesvolle inzamelactie voor spullen zal ten voordele van de slachtoffers van een zware woningbrand in de Jan Hijoenstraat in Roeselare ook een eetfestijn gehouden worden. Bij de brand raakte bewoner Thomas V. (25) zwaar verbrand, de woning is volledig uitgebrand.

Op 21 augustus brandde de woning van Thomas V., Shauni M. (23) en hun twee jonge kinderen volledig uit. Brandstichting was de oorzaak. Het gezin verblijft momenteel bij de moeder van V. in Kortemark. Meteen na de brand startten Gwendoline Lefere en Hilde Chiers een inzamelactie voor spullen die ondertussen al heel wat opleverde. Om de rekening van de crowdfundingsactie nog wat te spijzen, organiseren ze op vrijdag 6 september om 19u in Zaal Ter Beke in de Gitsestraat in Roeselare ook een eetfestijn met kip en groentjes. De organisatie gebeurt in samenwerking met Welzijnsschakel Godelieve en De Mobiele Friteuse. Inschrijven kan door geld te storten op rekeningnummer BE75 3770 7015 1851 op naam van Gwendoline Lefere met de mededeling ‘benefiet eetfestijn’. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen 6,50 euro voor frietjes met frikandel. Gwendoline contacteren kan via gwendolinelefere@hotmail.com.