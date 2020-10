Na hevige bedrijfsbrand: 300 keer meer chroom 6 dan toegelaten in de Mandel Hans Verbeke

12 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Roeselare In het water van de Mandel is, na In het water van de Mandel is, na de brand die afgelopen weekend het Roeselaarse bedrijf Belcroom in de as legde , liefst 300 keer meer chroom 6 gemeten dan toegelaten is. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen. Het goedje, dat uiterst giftig, kankerverwekkend en bijzonder milieuvervuilend is, kwam met het bluswater in de riolering terecht. Wat de concrete gevolgen zijn op het vlak van milieu, moet nog blijken. Maar de toestand is ernstig. Het captatieverbod blijft van kracht, er mag ook niet gevist worden in zowel de Mandel als de Leie. Voor de volksgezondheid is er op dit moment geen probleem.

De staalnames op de Mandel, uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, leverden hallucinante cijfers op. “De toegelaten norm van de verschillende soorten chroom in het oppervlaktewater is 5 microgram per liter”, legt Carl Decaluwé uit. “Voor chroom geeft de analyse een cijfer van meer dan 1.600 microgram per liter, voor chroom 6 is dat meer dan 1.400. Dat zijn absoluut geen goeie cijfers en daarom blijft het captatieverbod voorlopig van kracht. Er mag ook niet gevist worden in de Mandel, maar ook niet in de Leie.” Ook in Oost-Vlaanderen geldt intussen een captatieverbod voor verschillende delen van de Leie. Dat is onder meer het geval voor het volledige toeristische deel van de rivier, van Deinze tot voorbij Sint-Martens-Latem.

Afstand en verdunning

De Mandel komt in Sint-Baafs-Vijve in de Leie. “Daar, maar ook verder op de Leie zullen stalen genomen worden van het oppervlaktewater”, zegt Decaluwé. “We gaan er voorzichtig van uit dat die resultaten positiever zullen zijn, door de afstand tot de plaats van de brand en de verdunning die zich over die afstand in het water heeft voorgedaan. Positief in het verhaal is, dat er op dit moment geen gevaar is voor de volksgezondheid. De mensen die in de buurt van het uitgebrande bedrijf wonen, mogen tot nader order geen regenwater gebruiken of zelfgekweekte groenten eten. Bij hen worden ook stalen genomen.”

Wegpompen en stockeren

Ook experten zijn verrast door de hoge concentratie van chroom en chroom 6 in het oppervlaktewater van de Mandel. “Het is nu wachten op de resultaten van de volgende stalen”, zegt Decaluwé. “Die worden maandagnamiddag en dinsdag genomen. Pas als de waarden zich weer binnen de toegelaten normen manifesteren, zal het captatieverbod worden opgeheven.” Intussen is de Civiele Bescherming druk bezig met het op- en wegpompen van vervuild bluswater. Dat wordt opgeslagen in dubbelwandige tanks die sinds gisteren opgesteld staan op een verkeersvrije parallelle weg langs de Graankaai in Roeselare. Maandagmiddag was de verwachting dat de klus nog zowat dertig uur in beslag zal nemen. “Op het terrein van het uitgebrande bedrijf is er geen bijkomende vervuiling”, verzekert Carl Decaluwé.