Na het ganzenbord nu ook de escape room: politie maakt leerlingen wegwijs in de gevaren van het internet Hans Verbeke

18 februari 2020

12u23 7 Roeselare Leerlingen wijzen op de gevaren van het internet. Dat is het doel van de escape room die de politie nu ter beschikking stelt van alle middelbare scholen in de politiezone. “Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem. We moeten jongeren daartegen beschermen. Leerlingen kunnen in onze escape room sloten openen door goeie antwoorden te geven op een aantal thema’s rond veilig internetten”, legt zonechef Curd Neyrinck uit.

In 2019 noteerde de politiezone Riho 339 gevallen van informaticafraude en oplichting via internet, 104 van hacking, 33 van sabotage, 28 van valsheid in informatica en 4 dossiers van ‘grooming’ (via het internet een minderjarige benaderen om zedenfeiten te plegen, nvdr). “Dat is nog maar het topje van de ijsberg, want veel feiten worden niet geregistreerd”, weet zonechef Curd Neyrinck. “Nog talrijker zijn de meldingen van verdachte mails, berichten en handelingen online. In onze zone zijn twee mensen fulltime bezig met de bestrijding van cybercriminaliteit, tegen eind dit jaar willen we ons team verdubbelen.”

Sensibilisering loont

Bestrijding is belangrijk, maar mensen bewustmaken van de gevaren is minstens even waardevol. “Sinds een jaar trekken we naar de lagere scholen met een levensgroot ganzenbord, om kinderen kennis te laten maken met een gezonde manier van internetgebruik. Het project draait op volle toeren. Maar nu lanceren we ook de escape room, op vraag van de secundaire scholen. Daarmee willen we vooral leerlingen van de eerste graad bereiken.”

Gevaren leren opmerken

Jongeren kennen geen wereld zonder computers, games en internet. “Vaak komen ze onbewust in contact met verdachte toestanden en cybercriminaliteit”, gaat Neyrinck verder. “We willen hen daar attent op maken en hen leren daar op een goeie manier mee om te gaan. We zijn ervan overtuigd dat we daar met de escape room het ideaal middel voor in handen te hebben: een aantrekkelijk spel met een portie uitdaging en een stukje competitiviteit.”

Sloten openen

De escape room bestaat uit zes kamers met telkens een ander thema. Veilig internetten, sexting, (cyber)pesten, veilig gebruik van wachtwoorden, phishing en sociale media komen aan bod. De leerlingen gaan in groepjes van vier, vijf of zes binnen en hebben een half uur om te ontsnappen. Via bepaalde opdrachten moeten ze samen proberen sloten te openen om weer buiten te raken.

Introductie en feedback

“De leerlingen stappen overigens niet onvoorbereid de escape room binnen. Vooraf is er een introductie waarbij we de spelregels uitleggen. Er worden hen ook enkele vragen gesteld over cyberpreventie, cybercriminaliteit en gsm-gebruik. Wanneer een groep uit de escape room is ontsnapt, volgt nog een kort feedbackmoment.”

De escape room werd dinsdag voor het eerst ingezet in de Vrije Middelbare School, tot tevredenheid van de leerlingen. “Heel boeiend en leerrijk”, reageerden ze in koor, nadat ze binnen het half uur de deur van de escape room hadden kunnen openen.