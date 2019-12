Na gescheurde achillespees en gebroken sleutelbeen: Ward Vander Meiren waagt zich aan De Hel van Kasterlee voor vzw Victor Charlotte Degezelle

17 december 2019

12u04 21 Roeselare Een gescheurde achillespees en een gebroken sleutelbeen. Het zat wielrenner Ward Vander Meiren (36) het voorbije jaar niet mee. Maar hij laat zich niet kisten. Amper zes weken nadat hij een breuk aan zijn sleutelbeen opliep, klautert hij zondag weer op de mountainbike en waagt hij zich aan De Hel van Kasterlee, de zwaarste duatlon ter wereld. Hij wil de wedstrijd vooral uitrijden voor vzw Victor, de thuisbegeleidingsdienst voor mensen met autisme, en dus ook voor zijn broer Thijs, die geboren werd met autismespectrumstoornis.

Vijftien kilometer lopen, honderdtwintig kilometer fietsen en nog eens dertig kilometer lopen in winterse weersomstandigheden en op een loodzwaar parcours. Dat maakt van De Hel van Kasterlee een ware uitputtingsslag. Toch staat Ward Vander Meiren te trappelen om zondag 22 december aan de start te komen. Voor de zevende keer al. “In 2017 eindigde ik op een straffe tiende plaats”, vertelt Ward. “Vorig jaar startte ik heel ambitieus en wou ik graag mijn prestatie nog verbeteren, maar na amper vier kilometer scheurde ik mijn achillespees. De artsen zeiden dat ik meer dan een jaar revalidatie nodig zou hebben, maar ik wou revanche.”

Fiets aangepast

Dat bleek een goeie motivator te zijn, want de voorbije maanden stoomde Ward zich klaar voor een nieuwe deelname aan De Hel. Maar op 11 november kwam hij tijdens een training zwaar ten val. “Ik knalde tegen een boom en brak mijn sleutelbeen. De Hel was plots weer ver weg voor mij en ik kon niet anders dan die wedstrijd uit mijn hoofd te zetten. Zes weken leek onmogelijk om voldoende hersteld te zijn.”

Maar ondertussen is Ward toch weer aan het trainen om zich aan die loodzware duatlon te wagen. “Na twee weken begon ik al te denken dat een deelname misschien toch haalbaar zou zijn. Ik liet mijn fiets aanpassen, informeerde bij de organisatie of die ene gevaarlijke afdaling al dan niet in het parcours zat en besloot er uiteindelijk toch voor te gaan.”

Voor het goede doel

De topprestatie waar Ward aanvankelijk op gehoopt had, zal het niet worden. “Ik wil vooral de wedstrijd uitrijden zonder te vallen. Ik zal er zelfs van kunnen genieten nu de druk om te presteren weggevallen is. Maar om er toch iets bijzonders van te maken, heb ik besloten de wedstrijd te koppelen aan een goed doel. Ik koos voor de vzw Victor, die ik ken via mijn broer Thijs. De vzw Victor biedt steun aan mensen met autisme en hun gezin, maar is nog niet zo bekend. Ik wil hen via mijn deelname aan De Hel graag in de kijker zetten en ook wat geld voor hen inzamelen.” Wie Ward wil steunen, kan een gift doen op het rekeningnummer van vzw Victor op BE79 0015 4169 2233. Donaties vanaf veertig euro zijn fiscaal aftrekbaar. Als vermelding gebruik je ‘gift Ward’.