Na faillissement: Pabo heropent binnenkort als Babylon Loveshop CDR

19 oktober 2019

Twee maanden na het faillissement van Pabo is er goed nieuws voor de trouwe klanten van de erotische shop langs de Brugsesteenweg. De Waalse keten Babylon Loveshop heeft namelijk de drie grootste Pabowinkels, in Aartselaar, Wetteren en Roeselare, overgenomen en duikt hierdoor voor het eerst op in Vlaanderen. Dit betekent dat de winkel langs de Brugsesteenweg binnenkort heropent onder een nieuwe naam.

Na het faillissement van Pabo werd eind augustus in de Roeselaarse winkel nog een totale uitverkoop georganiseerd. Alle vibrators, dildo’s, zweepjes en andere seksspeeltjes werden aan de helft van de prijs verkocht wat leidde tot een ongeziene stormloop.